Współpracownik Zełenskiego w MSZ. Ukraińskie propozycje ws. "bohaterów UPA"

Rzecznik MSZ przekazał, że spotkanie Bosacki-Budanow odbyło się w piątek. Rozmowa została zorganizowana na wniosek strony ukraińskiej. W delegacji Ukrainy znaleźli się także zastępcy Budanowa - Iryna Wereszczuk oraz Serhij Kysłycia.

- Wiceminister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Zaznaczył, że wzajemne relacje muszą być budowane na podstawie prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i dialogu - przekazał rzecznik MSZ.

Spotkanie Bosackiego z Budanowem. Tematem rozmów relacje polsko-ukraińskie

W trakcie spotkania poruszono także kwestie związane z sytuacją na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dyskusja dotyczyła aktualnego przebiegu działań zbrojnych, możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji oraz warunków ewentualnych rozmów pokojowych.

Mimo różnic dotyczących kwestii historycznych obie strony potwierdziły strategiczny charakter współpracy polsko-ukraińskiej. Bosacki i Budanow zgodzili się, że ścisła współpraca Warszawy i Kijowa pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa regionu w obliczu trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Sprawę relacji polsko- ukraińskich w szczególności kwestii nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "bohaterów UPA" skomentował również Donald Tusk. - Po tym nieszczęsnym zdarzeniu zrozumiałem reakcje prezydenta Nawrockiego - powiedział premier. Dodał, że w tej kwestii "nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej".

- Zasugerowałem stronie ukraińskiej, aby bardzo poważnie potraktowała ten kryzys zaufania z naszej strony - jeśli chodzi o kwestie historyczne. Rolą obu stron jest dbanie o wzajemną wrażliwość i zasugerowałem Ukrainie, aby poszukała jakiegoś rozwiązania w tej sprawie, bo sama doprowadziła do tego problemu, więc niech sama szuka rozwiązania - mówił premier.

Współpracownik Zełenskiego spotka się z Szefem MON. UPA tematem rozmów Polski i Ukrainy

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow spotka się także z polskim ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowę polityków zaplanowano na sobotę w godzinach przedpołudniowych - poinformował w piątek rzecznik MON Janusz Sejmej.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w tym tygodniu do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.

Jak podkreślił, w wystąpieniu przesłanym ukraińskim mediom, państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków "nie do przyjęcia". Szef MON przyznał, że dla części Ukraińców formacja ta może być symbolem walki z sowieckim zniewoleniem, jednak dla Polaków pozostaje przede wszystkim symbolem zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej.

Polska reaguje na decyzję Ukrainy. W tle kontrowersje wokół "bohaterów UPA"

Niedawno prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza "najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie". Zapowiedział też, że w poniedziałek, 8 czerwca, odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Więcej informacji wkrótce.

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