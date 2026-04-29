Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skomentował wezwania do prokuratury, które wysłano do części współpracowników prezydenta.

"Minister Żurek i jego ekipa kontynuują lot w kosmos i obecnie orbitują już poza układem logiki" - ocenił w serwisie X.

Bogucki przekazał, że dostał "wezwanie w charakterze świadka w sprawie o pomocnictwo jak rozumiem do niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta".

Szef kancelarii ocenił, że "Żurek i spółka kompromitują się niemiłosiernie zwłaszcza, że z jednej strony twierdzą, iż skuteczne ślubowanie odbyło się 'wobec Prezydenta' podczas błazenady w Sejmie (choć Prezydenta tam nie było), a z drugiej w postępowaniu karnym twierdzą, że Prezydent nie przyjął ślubowania".

"Panie Żurek, nie wiem czy Pan jeszcze może wrócić na grunt elementarnej logiki i uczciwości, ale życzę, żeby polityczne rozdwojenie jaźni, które wyrzuciło Pana tak daleko na orbitę amoku absurdu się skończyło - dla Pana dobra. Natomiast jeżeli uda się Panu kiedyś wrócić, to niech Pan odpowie dlaczego śledztwo w sprawie Zondacrypto wszczęte zostało dopiero 17 kwietnia tego roku po miesiącach bezczynności?" - dodał szef kancelarii.

Rozwiń

Wezwanie do prokuratury ws. ślubowania sędziów TK. "Żurek to przegra"

Bogucki skomentował tę sprawę także w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

- Wezwanie wysłane zostało na adres prezydenckiej kancelarii - powiedział w rozmowie z Markiem Tejchmanem.

- Myślę, że to będzie próba zastraszania pracowników Kancelarii Prezydenta, bo mnie to obchodzi jak zeszłoroczny śnieg, te różnego rodzaju zabiegi pana Żurka i jego przybocznych, no ale zwykli pracownicy Kancelarii, kiedy dostają informację czy będą dostawali informację z prokuratury, to może być taki efekt mrożący - wyjaśnił.

Bogucki stwierdził, że to jest "głęboko nieuczciwe". - To jest próba wykorzystywania prokuratury, wykorzystywania służb do bieżącej walki politycznej, po trupach do celu - dodał.

Szef kancelarii ocenił, że "Żurek to przegra". - Bo prawda jest po naszej stronie, bo sprawiedliwość jest po naszej stronie, bo prawo jest po naszej stronie - podsumował.

Do sprawy odniósł się szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

"Takie wezwania otrzymali dziś także niektórzy urzędnicy Kancelarii Prezydenta" - przekazał.

Dodał, że Tusk z Żurkiem próbują sparaliżować prace zaplecza prezydenta Karola Nawrockiego.

"Możemy Wam obiecać jedno, nie zastraszycie nas! Będziemy z jeszcze większą determinacją walczyć o lepszą Polskę!" - zadeklarował polityk.

Ślubowanie sędziów TK. Spór między prezydentem a rządem

13 marca br. Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było 9 osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

