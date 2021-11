Lider PO spotkał się w poniedziałek w Gdańsku z delegacją ZNP z prezesem Związku na czele.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Tusk oświadczył, że "szkoła nie może być kolejną ofiarą złych rządów". - Nie może być tak, że dziś w polskiej szkole będziemy mieli coraz więcej ideologii, coraz więcej partyjnych decyzji, a coraz mniej pieniędzy i niższy status nauczyciela - podkreślił.

Donald Tusk: Edukacja to inwestycja

Według Tuska, o edukacji powinno się decydować w trójkącie rodzice-nauczyciele-samorząd, a dziś, jak mówił, decyduje trójkąt "minister, kurator i partia".

- Potrzebujemy powrotu do myślenia o edukacji jako wielkiej inwestycji - podkreślił lider PO. Tusk zwracał uwagę, że świat zmienia się na naszych oczach i od tego, w jaki sposób poprowadzimy nowe pokolenia będzie uzależniona nasza przyszłość.

Jak zwiększyć liczbę nauczycieli?

Szef ZNP powiedział o poniedziałkowym spotkaniu, że było merytoryczne i wyraził nadzieję, że "będzie okazja do kolejnych spotkań". - Rozmawialiśmy, co zrobić, aby tę trudną sytuacje kadrową w oświacie choćby w niewielkim stopniu poprawić, na przykład przez nowe rozwiązania emerytalne - powiedział Broniarz.

Donald Tusk: Wygramy następne wybory

Lider PO w wywiadzie opublikowanym w niedzielę w formie nagrania wideo w serwisie newsweek.pl podkreślił, że "w jakimś sensie umówił się, zobowiązał wobec nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale szerzej wobec opinii publicznej" do wygrania następnych wyborów. - I my wygramy te następne wybory. Jestem o tym przekonany. Wiem, co trzeba zrobić - oświadczył.

- Jesteśmy ze sobą razem po to, pracujemy po to, żeby wygrać, a nie, żeby przetrwać - podkreślił Tusk.

