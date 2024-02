- Grupa Wyszehradzka (V4) powstała 30 lat temu, by nasze kraje poradziły sobie z rosyjskim imperializmem. Dziś także jest potrzebna, by z nim walczyć - rozpoczął swoje wystąpienie marszałek Sejmu Szymon Hołownia .

Szymon Hołownia ostrzega przed Putinem. Wskazuje na Ukrainę

- Nie ma wśród nas nikogo, kto stałby ręka w rękę obok zbrodniarza Władimira Putina. Nikt nie będzie niuansował, bo wiemy, kto wywołał wojnę w Ukrainie - dodał. Szymon Hołownia podkreślił, że co do diagnozy "jesteśmy jednomyślni". - To Rosja w bestialski sposób najechała Ukrainę, a nie odwrotnie - zwrócił uwagę. - Natomiast rzeczywiście różnimy się czasem, co do recept - dodał.