W skrócie Biskupi Polski i Niemiec wydali wspólne oświadczenie w 60. rocznicę historycznego listu, akcentując znaczenie pojednania i wzajemnego przebaczenia.

Podkreślono, że przeszłe krzywdy nie mogą być zapomniane, ale prawdziwe pojednanie wymaga zrozumienia i współpracy ponad podziałami.

Kapłani apelują o dalsze wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju w Europie oraz wsparcie dla Ukrainy.

Oświadczenie przewodniczących Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec, biskupów Tadeusza Wojdy i Georga Bätzinga nosi tytuł "Odwaga wyciągniętych rąk". Zostało wydane w 60. rocznicę podpisania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, zwanego również listem.

Pismo wystosowane 18 listopada 1965 r. uważane jest za moment rozpoczęcia dialogu polsko-niemieckiego i jeden z najważniejszych etapów pojednania po II wojnie światowej.

"Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Rocznica podpisania listów

"Sześćdziesiąt lat temu, 18 listopada 1965 roku, polscy biskupi skierowali list do swoich niemieckich współbraci, który wszedł do historii jako kamień milowy w historii pojednania polsko-niemieckiego. List ten był wyrazem odwagi wyciągniętych rąk" - piszą we wspólnym oświadczeniu biskupi Polski i Niemiec.

"Jego przesłanie także dziś robi wielkie wrażenie: 'W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz przebaczamy i prosimy o przebaczenie'" - cytują treść orędzia z 1965 r. duchowni.

Dodają, że "ręce wyciągnięte przez polskich biskupów zostały przez biskupów niemieckich przyjęte z radością". "Wymiana listów naznaczyła drogę do pojednania polsko-niemieckiego" - stwierdzają biskupi.

Zaznaczają, że wydarzenie wywołało w obu krajach "bolesne kontrowersje, które jednak przyczyniły się do niezbędnych wyjaśnień". Duchowni dodają też, że "polscy biskupi działali w bezpośredniej opozycji do polityki komunistycznego rządu, który wykorzystywał obraz Niemca jako wroga do stabilizacji systemu politycznego".

"Pamiętne słowa, które zostały powtórzone przez niemieckich biskupów: 'Przebaczamy i prosimy o przebaczenie', były wyrazem prorockiego rozeznania, które odrzucało zgodę na sytuację naznaczoną strachem, urazami, krzywdą i przemocą" - czytamy.

"Odwaga do tego ryzykownego gestu pojednania zrodziła się z głębi 'chrześcijańskiego, ale jednocześnie bardzo ludzkiego ducha'. (...) Odwaga ta wynikała również z osobistych relacji i zaufania między biskupami polskimi i niemieckimi, które wzrosły podczas Soboru Watykańskiego II" - oceniają kapłani.

W ich ocenie "wymiana listów jasno pokazała wszystkim, że Kościół w Polsce i Kościół w Niemczech nie kierowały się polityczną logiką konfrontacji między blokami, lecz pragnieniem wkroczenia na drogę wspólnej transformacji".

Według biskupów "listy te wniosły także ostatecznie znaczący wkład w proces porozumienia politycznego, który doprowadził do uznania granicy państwowej na Odrze i Nysie oraz dalszych kroków w kierunku dobrych stosunków sąsiedzkich między Polakami a Niemcami".

Relacje polsko-niemieckie. "Wykorzystywane w celach politycznych"

Biskupi Tadeusz Wojda i Georg Bätzing oceniają, że "historyczne krzywdy nadal wpływają na naszą teraźniejszość", a "niektórzy polityczni aktorzy wciąż próbują wykorzystywać w celach politycznych bolesne i historycznie nierozwiązane kwestie".

"Dla nas jest jasne: polityczne rozgrywki oparte na historycznych krzywdach są sprzeczne z duchem pojednania, który został wyrażony w wymianie listów" - podkreślają kapłani.

"Prośba o przebaczenie nie oznaczała, że niemieckie zbrodnie, wojna przeciwko Polsce mająca na celu zniewolenie i zagładę, holokaust i wszystkie skutki panowania narodowych socjalistów mogą zostać zapomniane. Również wysiedlenie najpierw Polaków, a następnie Niemców z ich ojczyzn nie mogą popaść w zapomnienie" - czytamy.

Jak dodają biskupi, "to właśnie ze wspólnej pamięci może wyrastać siła pojednania i odwaga do budowania bardziej pokojowej przyszłości w Europie".

"Między naszymi społeczeństwami nadal istnieją napięcia, które wymagają przełamania" - zauważają duchowni.

Jak czytamy, "kwestie związane z rozliczeniem się z przeszłością naznaczoną przemocą i z uznaniem winy powinny być jednak omawiane w taki sposób, aby sprzyjały wzrastaniu pojednania, a nie prowadziły do ponownego rozdrapywania ran. "Nie chodzi przede wszystkim o to, aby mieć rację, ale raczej o to, aby zrozumieć sąsiada i z empatią podchodzić do krzywd wyrządzonych innym" - podają kapłani.

"Proces pojednania obejmuje wzajemne uznanie się za ludzi o tej samej godności, dążenie do zrozumienia, szczere i prawdziwe spojrzenie na historię oraz gotowość do wspólnego kształtowania przyszłości. Gotowość do wysłuchania i zrozumienia opowieści o winie i cierpieniu jest niezbędna" - zaznaczają biskupi.

"Należy oprzeć się pokusie". Biskupi Polski i Niemiec z wezwaniem

Zdaniem biskupów "Niemcy i Polacy ponoszą dziś wspólną odpowiedzialność za Europę i świat", a "obecne wyzwania wykraczają poza granice polsko-niemieckie".

Uważają, że "pamięć o wymianie listów i pojednaniu polsko-niemieckim pomaga nam wzmocnić nasze zaufanie".

"Należy oprzeć się pokusie podążania własną, narodową drogą i odchodzenia od polityki współpracy opartej na zasadach obowiązujących na arenie międzynarodowej. Idea europejska, polegająca na stworzeniu wspólnej przestrzeni prawa i pokoju, nadal ma kluczowe znaczenie" - przekonują kapłani.

"Widzimy to szczególnie w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że Europa musi wspólnie przeciwstawić się przemocy. Konieczne są praktyczna solidarność z ofiarami agresji i współczucie dla wszystkich ofiar wojny" - piszą Wojda i Bätzing.

"Kiedy zwracamy się dziś do narodu ukraińskiego, czynimy to z wyciągniętymi, pomocnymi dłońmi. Zachęcamy nasze kraje do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby zapewnić przetrwanie narodu ukraińskiego w tej wojnie, położyć kres jego cierpieniom i przyczynić się do obrony podstawowych wartości, takich jak życie w wolności i w poczuciu godności" - czytamy.

Biskupi zauważają, że "uczyniono już bardzo wiele, w dużej mierze także ze strony polskiej i niemieckiej". "Jednak teraz, gdy wszędzie widać oznaki zmęczenia, nikt z nas - ani poszczególne państwa, ani społeczeństwa - nie może rezygnować z udzielania wsparcia" - przekonują.

"Kościoły w Polsce i w Niemczech będą również w przyszłości współdziałać na rzecz przełamywania i przezwyciężania wrogości w Europie. Dlatego w 2007 roku konferencje biskupów obu krajów poparły utworzenie Fundacji im. Maksymiliana Kolbego, która stanowi platformę tego zaangażowania. Zdecydowanie podtrzymujemy te wysiłki i chcemy je dalej rozwijać" - dodają kapłani.

"W 1965 roku niemieccy biskupi zakończyli swoją pełną wdzięczności i nadziei odpowiedź, sformułowaną w Rzymie wkrótce po otrzymaniu polskiego listu, słowami: 'Z braterskim szacunkiem ściskamy wyciągnięte ręce. Niech Bóg pokoju, za wstawiennictwem Królowej pokoju, sprawi, aby nigdy więcej zły duch nienawiści nie rozdzielił naszych rąk'" - czytamy.

"Także i my dzisiaj chcemy połączyć nasze ręce i powierzyć drogi pojednania Bogu, który jest naszym pokojem, oraz wstawiennictwu Maryi, Matki Pokoju" - dodają biskupi.

"'Przebaczamy i prosimy o przebaczenie'. Ta szczera i pełna nadziei prośba nie należy do przeszłości. Kieruje nami również dzisiaj i musi być naszym programem także w przyszłości" - podsumowują biskupi Polski i Niemiec.

