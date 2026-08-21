W skrócie Ponad połowa badanych nie zadeklarowała oddania głosu na wspólną listę PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus, natomiast około jedna czwarta byłaby na tak.

W grupie respondentów do 24. roku życia więcej osób popiera wspólną listę tych ugrupowań niż jej przeciwników.

Sondaż dotyczący ewentualnej wspólnej listy partii koalicyjnych wykazał zbliżone poparcie i sprzeciw respondentów wobec takiego rozwiązania.

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Czy wspólny start Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Rozwoju Plus przekonałby wyborców? Takie pytanie zadano uczestnikom najnowszego sondażu SW Research dla Onetu.

Badani odpowiadali na pytanie: "Czy zagłosował(a)byś na wspólną listę PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus w najbliższych wyborach parlamentarnych?".

PiS, Konfederacja i Rozwój Plus razem na liście? Najnowszy sondaż

Z badania wynika, że 53,6 proc. respondentów nie oddałoby głosu na wspólną listę trzech ugrupowań. Gotowość poparcia takiego projektu zadeklarowało 26 proc. ankietowanych, a 20,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Różnice widać w odpowiedziach kobiet i mężczyzn. Wśród przedstawicieli tej drugiej płci, wspólną listę poparłoby 32 proc. badanych, a 51,7 proc. nie zagłosowałoby na nią. 16,4 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wśród kobiet poparcie dla takiego rozwiązania jest zdecydowanie niższe. 20,4 proc. respondentek zagłosowałoby na wspólną listę, 55,3 proc. jest temu przeciwnych, a 24,3 proc. nie ma zdania.

Najmłodsi wyborcy wyłamują się z sondażu poparcia dla wspólnej listy prawicy

Inaczej wyniki wyglądają w najmłodszej grupie wiekowej. Wśród osób do 24. roku życia zwolenników wspólnego startu PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus jest więcej niż jego przeciwników.

Głos na taką listę deklaruje 37,8 proc. najmłodszych respondentów, podczas gdy 30,3 proc. nie zdecydowałoby się jej poprzeć. Aż 31,9 proc. badanych w tej grupie nie ma zdania.

Na drugim biegunie znaleźli się ankietowani powyżej 50. roku życia. W tej grupie 61,6 proc. odrzuca możliwość zagłosowania na wspólną listę prawicy. Poparłoby ją 22,5 proc. respondentów, a 16 proc. nie ma zdania.

Odnotujmy, że sondaż SW Research dla Onetu przeprowadzono 18-19 sierpnia metodą CAWI na próbie 809 dorosłych Polaków.

Wspólna lista koalicji rządzącej? Polacy mocno podzieleni

Kilka dni wcześniej opublikowano również badanie dotyczące ewentualnego wspólnego startu partii tworzących obecną koalicję rządzącą.

W sondażu UCE Research dla Onetu 38,8 proc. badanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na taką listę. Przeciwnego zdania było 37,2 proc. respondentów. Odpowiedź "nie wiem" wskazało 16,4 proc. uczestników badania, natomiast 7,6 proc. zadeklarowało, że w takim przypadku nie wzięłoby udziału w wyborach.

Sondaż przeprowadzono w dniach 14-16 sierpnia 2026 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1011 osób.



