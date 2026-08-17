Wspólna lista koalicji rządzącej? Polacy wyraźnie podzielni, wyniki sondażu

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Niemal 40 proc. Polaków oddałoby głos na wspólną listę wyborczą partii wchodzących w skład obecnego rządu - wynika z sondażu UCE Research. Ankietowani są jednak mocno podzieleni. Niemal drugie tyle zadeklarowało, że taka lista nie zyskałaby ich akceptacji.

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Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń stoją z dokumentami.
Sondaż: Polacy o wspólnej liście koalicji rządzącej (od lewej: Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń)Andrzej IwańczukReporter

W skrócie

  • Blisko 40 procent Polaków deklaruje, że zagłosowałoby na wspólną listę partii obecnej koalicji rządzącej, ale prawie tyle samo jest przeciwko temu rozwiązaniu.
  • W sondażu UCE Research 21 procent respondentów zadeklarowało, że raczej oddałoby głos na wspólną listę, a 17,8 procent zdecydowanie tak.
  • Przeciwko takiej liście opowiedziało się łącznie 37,2 procent badanych, z czego 24,9 procent wybrało odpowiedź zdecydowanie nie.
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"Gdyby partie tworzące obecną koalicję rządzącą wystawiły w najbliższych wyborach parlamentarnych wspólną listę, czy zagłosował(a)łby Pan(i) na tę listę?" - brzmiało pytanie, które usłyszeli ankietowani w sondażu UCE Reserach dla Onetu.

W skład takiej potencjalnej listy mieliby wejść politycy partii tworzących rząd. Mowa o: Koalicji Obywatelskiej, Polskim Stronnictwie Ludowym, Nowej Lewicy, Polsce 2050 oraz Unii Centrum.

Polacy o poparciu dla wspólnej listy koalicji rządzącej. Nowy sondaż

Z badania wynika, że na wspólną listę partii tworzących koalicję rządową "raczej" zgłosowałoby 21 proc. respondentów. Z kolei 17,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak". Razem daje to 38,8 proc.

Przeciwnego zdania było w sumie 37,2 proc. Opcję "zdecydowanie nie" wybrało 24,9 proc., a 12,3 proc. osób uznało, że raczej nie oddałoby głosu na taką listę.

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16,4 proc. wybrało opcję "nie wiem". Natomiast 7,6 proc. deklaruje, że nie wzięłoby udziału w wyborach.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16.08.2026 r. metodą CAWI, polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE Research dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.

Koalicja Obywatelska na podium, w Sejmie sześć partii. Nowy sondaż OGB

W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 33,53 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos chce oddać 22,34 proc. respondentów. Podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 15,82 proc.

W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja Korony Polskiej, na którą wskazało 10,51 proc. badanych.

5,99 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć oddania głosu na Nową Lewicę, a 5,49 proc. na Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Poniżej progu wyborczego znalazły się: Partia Razem (3,64 proc.), PSL (1,74 proc.) oraz Polska 2050 (0,94 proc.).

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzono w dniach 5-12 sierpnia na próbie 1000 respondentów.

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