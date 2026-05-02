W skrócie Podczas uroczystości 2 maja prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie dwunastu wojskowym pod Pałacem Prezydenckim.

W trakcie wydarzenia podkreślono znaczenie wspólnoty narodowej, ciągłości Rzeczpospolitej Polski i współdziałania zgodnie z Konstytucją.

Szkołom i organizacjom polonijnym przekazano flagi, które wcześniej powiewały nad Pałacem Prezydenckim.

- Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem dla naszej działalności, naszej pracy. (…) Flaga przemawia do nas każdego dnia. To symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej narodowej wspólnoty - powiedział prezydent Karol Nawrocki w trakcie uroczystości.

Polityk przypomniał historię polskiej flagi, symbolu narodu, "który nigdy się nie ugiął", podziękował także zgromadzonym przed Pałacem Prezydenckim przedstawicielom klas wojskowych ze szkół z całej Polski za ich gotowość do podjęcia służby.

Nominacje generalskie. Nawrocki: Sygnał o wspólnocie narodowej

- Dzisiaj wysyłamy sygnał o wspólnocie narodowej, o ciągłości pokoleń, ciągłości Rzeczpospolitej Polski. (...). My naszą misję wykonujemy tylko przez chwilę, a Rzeczpospolita będzie trwała - powiedział, apelując o dbanie o przyszłość Ojczyzny.

Prezydent podkreślił, że nominacje są wyrazem szacunku dla przebytej przez oficerów drogi. - Z waszych życiorysów czytam gotowość do zrozumienia, że siła państwa polskiego i nasze bezpieczeństwo są zamknięte w idei budowania silnych sił zbrojnych - dodał.

Nawrocki zaznaczył także, że poza oficerami, gotowymi do wypełniania swoich zadań, potrzeba także wsparcia ze strony polityków, m.in. dzięki strategii bezpieczeństwa narodowego czy obecności w sojuszach międzynarodowych. Podkreślił także kluczowe znaczenie zdolności do adaptacji i reagowania na zmiany na świecie.

- Niech żyje Rzeczpospolita Polska, wolna i suwerenna. Niech żyją generałowie Wojska Polskiego, którzy wiedzą, że polskiej suwerenności zapisanej w symbolu biało-czerwonej flagi nie można oddać i nie można sprzedać - zakończył prezydent.

2 maja. Uroczyste wręczenie nominacji oficerskich pod Pałacem Prezydenckim

Następnie głos zabrał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ten dzień jest wyrazem tego, że współdziałanie jest możliwe. (...) To przywilej i zaszczyt działania w mocy Konstytucji. (...) Odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż tylko emocją - powiedział

Polityk podkreślił, że polscy wojskowi nie służą żadnej opcji politycznej, ale samej Rzeczpospolitej. Wspomniał także o osiągnięciach nowo mianowanych oficerów, m.in. w zakresie operacji "Bezpieczne Podlasie".

Szef MON zaznaczył, że mianowanie na stopień generała to przede wszystkim "odpowiedzialność za ludzi". - Potrzebujemy budowy wspólnoty, bo biało-czerwone barwy są z nami ściśle złączone. (...). Wszystko zaczyna się od silnego społeczeństwa, które ma spory, ma różnice, to normalne w demokracji, ale ma także racje stanu - powiedział.

- Wierzę, że to współdziałanie jest wciąż możliwe, czasem są zakręty, ale ta dzisiejsza uroczystość daje nam nadzieję - zaznaczył.

Dzień flagi. Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie

Z rąk prezydenta Karola Nawrockiego i towarzyszącego mu ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza nominacje na stopnień generała dywizji otrzymali:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej

gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej

płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej

płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych

płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii

płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego

Na stopień kontradmirała mianowany został:

kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu

W trakcie uroczystości, poza wręczeniem nominacji oficerskich, doszło także do przekazania szkołom z całego kraju i organizacjom polonijnym flag, które od 1 stycznia powiewały nad Pałacem Prezydenckim.

