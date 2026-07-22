W skrócie Według sondażu CBOS 51 procent Polaków negatywnie ocenia sytuację polityczną w kraju, natomiast pozytywną opinię wyraża 11 procent respondentów.

W lipcu spadł odsetek osób uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku do 28 procent. 50 procent uważa przeciwnie.

Ocena sytuacji gospodarczej kraju wykazała, że 34 procent badanych określiło ją jako dobrą, 30 procent jako złą, a 32 procent jako ani dobrą, ani złą.

Z własnych warunków życia zadowolonych jest 63 procent respondentów, 5 procent ocenia je jako złe, a 32 procent wskazuje na średni poziom życia.

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Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeanalizowało nastroje panujące w kraju. Z sondażu wynika, że w lipcu pogorszyły się "w zasadzie wszystkie wskaźniki".

Przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, zadeklarowało 28 proc. badanych, co stanowi spadek o trzy pkt proc. względem czerwca. Z kolei 50 proc. respondentów (dwa pkt proc. więcej niż poprzednio) ma odmienne zdanie.

Sondaż CBOS. Polacy negatywnie nt. sytuacji w kraju

Negatywnie sytuację ocenili najczęściej wyborcy PiS i obu Konfederacji, osoby w wieku od 35 do 44 lat oraz mieszkańcy wsi. Pesymizmem wykazali się również ankietowani, którzy swoje warunki materialne określają jako złe.

Pozytywnie na temat sytuacji w kraju częściej wypowiadali się zwolennicy ugrupowań wchodzących w skład obecnego rządu. Mowa przede wszystkim o wyborcach Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy.

CBOS zwróciło uwagę, że "znacząco pogorszyła się" też sytuacja polityczna. W najnowszym sondażu 51 proc. badanych oceniło ją negatywnie. Jest to wzrost o sześć pkt proc. i stanowi "najwyższy odsetek głosów krytycznych w kadencji tego rządu".

Jednocześnie 11 proc. Polaków ankietowanych zadeklarowało, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra (13 proc. w czerwcu). Ponadto 33 proc. respondentów określiło obecny stan sceny politycznej jako "ani dobry, ani zły".

Częściej negatywnie sytuację polityczną nad Wisłą oceniali mężczyźni i osoby o prawicowych poglądach. Co ciekawe, w żadnym z elektoratów oceny pozytywne nie przeważały nad negatywnymi. Wśród wyborców KO i Nowej Lewicy dominowały odpowiedzi, że sytuacja jest "ani dobra, ani zła". Wśród zwolenników pozostałych ugrupowań zauważono przewagę głosów krytycznych.

Polacy o sytuacji gospodarczej w kraju. Nowy sondaż

Spadek widać także w przypadku ocen dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce. W lipcu 34 proc. badanych stwierdziło, że jest ona dobra (trzy pkt proc. mniej niż w czerwcu). Odmiennego zdania jest 30 proc. (wzrost o trzy pkt proc.).

32 proc. ankietowanych określiło sytuację gospodarczą jako "ani dobrą, ani złą". W tej kwestii przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi "utrzymuje się niezmiennie" od maja 2025 roku.

Stan polskiej gospodarki lepiej ocenili mężczyźni, osoby mieszkające w najmniejszych i największych miastach, posiadający wykształcenie wyższe oraz dysponujący wyższymi dochodami. W większości pozytywnie wypowiadali się też wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Na przeciwległym biegunie znaleźli się mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, ankietowani o najniższych dochodach i zwolennicy prawicy. Najgorsze oceny polskiej gospodarce wystawili wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej.

Polacy o warunkach życia. Przeważają oceny pozytywne

Polacy w sondażu CBOS zapytani zostali o ocenę prywatnych gospodarstw domowych. Zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny wyraziło 63 proc. ankietowanych (spadek o trzy pkt proc.). 5 proc. stwierdziło, że żyje im się źle. Średni poziom życia zadeklarowało 32 proc. badanych (wzrost o trzy pkt proc.).

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie liczącej 938 osób. W badaniu wykorzystano metody wywiadu bezpośredniego (CAPI), wywiadu telefonicznego (CATI) oraz ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.





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