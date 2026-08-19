W skrócie Blisko połowa badanych uważa, że w rządzie Donalda Tuska powinny nastąpić zmiany personalne na stanowiskach ministrów - wynika z sondażu dla Onetu.

Najczęściej wskazywanymi ministrami do odwołania są Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński oraz Jolanta Sobierańska-Grenda.

Prawie połowa respondentów nie poparłaby obecnego rządu koalicji na kolejną kadencję.

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Według wyników sondażu UCE Research łącznie 48,2 proc. pytanych uważa, że Donald Tusk powinien odwołać któregoś ze swoich ministrów. Kategorycznie opowiada się za tym 26,7 proc. ankietowanych, a 21,5 proc. jest raczej na tak.

Zmian w rządzie nie chce z kolei 19,9 proc. badanych (15,9 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", podczas gdy 4 proc. było zdecydowanie przeciwnych). Natomiast niemal co trzecia osoba (32 proc.) nie potrafiła wskazać konkretnej odpowiedzi.

Sondaż na temat zmian w rządzie. Polacy wskazali ministrów

Sondaż wykazał również, z których członków rządu Polacy są najmniej zadowoleni. Jako pierwsza do dymisji wskazywana jest minister edukacji Barbara Nowacka (11,9 proc. głosów ankietowanych), a zaraz za nią minister spraw wewnętrznych i administracjiMarcin Kierwiński z wynikiem 10,7 proc.

Na kolejnych miejscach takiego zestawienia znaleźli się minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (9,2 proc.), wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (8,6 proc.) oraz minister sprawiedliwościWaldemar Żurek, którego wskazało 8,2 proc. ankietowanych.

Wśród ankietowanych 5,8 proc. nie potrafiło określić, czyjego odwołania oczekują, z kolei 4,5 proc. zadeklarowało, że nie śledzi działalności ministrów.

Rząd koalicji zasługuje na drugą kadencję? Wyniki sondażu

Z innej części sondażu UCE Research dla Onetu wynika też, że prawie połowa pytanych (47,4 proc.) nie dałaby szansy obecnemu rządowi koalicji na ponowne dojście do władzy. 31,4 proc. ankietowanych uważa, że ten zdecydowanie nie zasługuje na kolejną kadencję, a 16 proc. jest raczej przeciwnych.

Zadowolonych z działań obecnego rządu jest 39,8 proc. respondentów. Wśród nich odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 16 proc., a "raczej tak" 23,8 proc. Zdania nie potrafiło jednoznacznie wyrazić 12,8 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 14-16.08.2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1011 osób.



