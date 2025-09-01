Wrzesień zaczyna się ciekawie. Nie wszędzie jest przejrzyście

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pierwszy dzień szkoły w wielu miejscach może być udany. To zasługa większej ilości słońca oraz spokojnej aury. Będzie dość ciepło, a miejscami nie można wykluczyć upału. Rano na północy trzeba jednak uważać na gęste mgły, zaś w ciągu dnia na południu pojawią się burze z silnym wiatrem.

Poranek na północy lokalnie jest mglisty. Dzień będzie spokojny, jednak z czasem na samym południu pojawią się burze z mocniejszym deszczem
Poranek na północy lokalnie jest mglisty. Dzień będzie spokojny, jednak z czasem na samym południu pojawią się burze z mocniejszym deszczemdenboma/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

Poranek nie zachwycił, szczególnie na północy kraju. Na Kujawach, Pomorzu, Warmii i Mazurach miejscami pojawiły się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Jest jednak dość ciepło. O godz. 8:00 w Zielonej Górze było 18,6 st. C, a w najchłodniejszym Kłodzku 12,1 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia warunki częściowo się poprawią i miejscami otrzemy się o upał.

Pogoda na 1 września deszczowa i burzowa na samym południu

Pogoda w poniedziałek w wielu miejscach będzie dość przyjazna, z niewielkim zachmurzeniem, jednak na południowych krańcach Polski trzeba się liczyć z większą ilością chmur, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, głównie w rejonie Karpat.

W trakcie tych burz może spaść do około 15 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach powinno być spokojnie.

Zobacz również:

Nad Gnieznem przeszła burza, której towarzyszyła trąba powietrzna
Wielkopolskie

Trąba powietrzna przeszła przez Gniezno. Służby ruszyły na ratunek

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Poniedziałek będzie ciepły, z temperaturami od 24-25 stopni na północy i północnym wschodzie do 28-29 stopni Celsjusza miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Niewykluczone, że lokalnie może być upalnie. Najchłodniej będzie nad morzem i w kotlinach górskich: od 20 do 24 stopni.

    Kolorowa mapa temperatury powietrza w Polsce z oznaczeniem wartości od 18°C do 31°C, najwyższe temperatury występują w centrum i na południowym wschodzie kraju, zaznaczone wyraźnie ciemniejszymi odcieniami.
    Poniedziałek będzie ciepłym dniem - miejscami na termometrach pojawią się wartości zbliżone do 30 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wiatr przeważnie będzie słaby, nieco mocniejszy na Wybrzeżu, a podczas burz porywy mogą osiągać do 65 km/h.

    Pierwsza część dnia udana, po południu może się pogorszyć

    Dzięki większej ilości słońca oraz suchej aurze w większości kraju - na północy i w centrum - będą panować korzystne warunki od rana do wieczora.

    Mapa biometeorologiczna Polski pokazująca warunki korzystne, obojętne i niekorzystne w różnych regionach kraju z podziałem na strefy oznaczone różnymi kolorami oraz skrótami literowymi, z legendą opisującą poszczególne statusy biometeorologiczne.
    W poniedziałek w większości Polski panować będą korzystne warunkiWXChartsmateriał zewnętrzny

    Po południu na zachodzie oraz na południu Polski warunki zmienią się na obojętne, a miejscami na południu z powodu duchoty pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

    Zobacz również:

    Pogoda 1 września może być ciepła, ale deszczowa. Cały miesiąc może być cieplejszy niż zazwyczaj
    Polska

    Wiemy, jak zacznie się wrzesień. Potem pogoda może zaskoczyć

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Konflikt wśród liderów prawicyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze