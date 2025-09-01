Poranek nie zachwycił, szczególnie na północy kraju. Na Kujawach, Pomorzu, Warmii i Mazurach miejscami pojawiły się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Jest jednak dość ciepło. O godz. 8:00 w Zielonej Górze było 18,6 st. C, a w najchłodniejszym Kłodzku 12,1 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia warunki częściowo się poprawią i miejscami otrzemy się o upał.

Pogoda na 1 września deszczowa i burzowa na samym południu

Pogoda w poniedziałek w wielu miejscach będzie dość przyjazna, z niewielkim zachmurzeniem, jednak na południowych krańcach Polski trzeba się liczyć z większą ilością chmur, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, głównie w rejonie Karpat.

W trakcie tych burz może spaść do około 15 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach powinno być spokojnie.

Poniedziałek będzie ciepły, z temperaturami od 24-25 stopni na północy i północnym wschodzie do 28-29 stopni Celsjusza miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Niewykluczone, że lokalnie może być upalnie. Najchłodniej będzie nad morzem i w kotlinach górskich: od 20 do 24 stopni.

Poniedziałek będzie ciepłym dniem - miejscami na termometrach pojawią się wartości zbliżone do 30 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr przeważnie będzie słaby, nieco mocniejszy na Wybrzeżu, a podczas burz porywy mogą osiągać do 65 km/h.

Pierwsza część dnia udana, po południu może się pogorszyć

Dzięki większej ilości słońca oraz suchej aurze w większości kraju - na północy i w centrum - będą panować korzystne warunki od rana do wieczora.

W poniedziałek w większości Polski panować będą korzystne warunki WXCharts materiał zewnętrzny

Po południu na zachodzie oraz na południu Polski warunki zmienią się na obojętne, a miejscami na południu z powodu duchoty pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

