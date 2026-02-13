Przed kilkoma dniami były wicemarszałek Sejmu został zapytany przez dziennikarkę, czy Zbigniew Ziobro powinien być pozbawiony parlamentarnego wynagrodzenia z powodu ucieczki na Węgry.

W pewnym momencie przerwał mu Kaleta, który podkreślił, że lepiej wytłumaczy tę sprawę. - Może pan się w tej sprawie nie wypowiada - powiedział i na uwagę, że Terlecki udziela wywiadu odparł: - Ja chciałbym się wypowiedzieć.

- Pan minister Ziobro jest obiektem represji politycznych, o czym pan poseł pewnie wie. Powinien otrzymywać (wynagrodzenie) z tego powodu, że przyczyny, dla których fizycznie nie przebywa w Sejmie, są przyczynami obiektywnymi, od niego niezależnymi, bo jest obiektem represji politycznych - mówił Kaleta. - No i mamy odpowiedź - odniósł się zmieszany Terlecki.

W piątek reporterzy TVN24 dopytywali Ryszarda Terleckiego o niedawne zachowanie partyjnego kolegi. Były wicemarszałek Sejmu użył niewybrednych słów i określił Kaletę mianem "gów....rii". Dalej dodał, że "nie każdy jest dobrze wychowany".

Spór frakcji w PiS. Głos zabrał Morawiecki, odpowiedział mu Jaki

Spięcie dwóch polityków wywołało prawdziwą burzę w PiS. Głos zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki. "Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, panowie" - napisał na platformie X.

Do tych słów odniósł się bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry - Patryk Jaki. "Czy nie lepiej było, aby jednak dziś i wczoraj najbliższy twój sojusznik Terlecki skorzystał z tej rady i dał sobie na wstrzymanie i nie zaczepiał własnej partii w TVN?" - odpisał Morawieckiemu.

Do awantury odniósł się również poseł Dariusz Matecki. "Pan Ryszard znów w TVN. Jak nie 'Gazeta Wyborcza' to TVN. Gratuluję sojuszników" - napisał.

Wrze w PiS. Sasin nie gryzł się w język, skrytykował Morawieckiego

Nie tak dawno doszło do innego spięcia wewnątrz PiS. - Pani premier Szydło może też chciałaby być premierem, ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje - powiedział na antenie Radia ZET Jacek Sasin, krytykując ostatnie deklaracje Mateusza Morawieckiego.

Do powyższej odpowiedzi Morawiecki odniósł się na platformie X. "Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski" - odparł.

Przypomnijmy, Jacek Sasin kieruje podlaskim PiS. W ostatnich wyborach samorządowych partia Jarosława Kaczyńskiego straciła władzę w tamtejszym sejmiku. Kilkoro radnych wybranych z listy PiS zawiązało koalicję z politykami KO, PSL i Polski 2050.

