W skrócie W Prawie i Sprawiedliwości pojawił się spór po założeniu przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus - mimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego.

Politycy PiS publicznie krytykują się nawzajem w związku z decyzją Morawieckiego, a Tobiasz Bocheński zarzucił członkom stowarzyszenia ignorowanie instrukcji prezesa.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że jego jedynym celem jest "Polska bez Tuska" i utrzymuje, że pozostaje w zgodzie z partią.

Ostra dyskusja między politykami Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się od wpisu Marcina Horały, odnoszącego się do dwóch wywiadów, jakich w mediach udzielili Mateusz Morawiecki oraz Patryk Jaki.

Były premier, występując w sobotę rano w radiu RMF FM, po raz kolejny podkreślił, że nie zamierza opuszczać PiS, zapewniając jednocześnie, że powołane przez niego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać i jest zgodne z celami i zasadami partii.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wrze w PiS po decyzji Morawieckiego

Deklaracje Morawieckiego są sprzeczne z wypowiedziami członków ścisłego kierownictwa ugrupowania. Prezes Jarosław Kaczyński wskazał w piątek, że w jego ocenie nowo powołana organizacja jest przedsięwzięciem partyjnym, a dla ludzi zaangażowanych w taką działalność nie będzie miejsc na listach PiS.

Działania Mateusza Morawieckiego na antenie Telewizji Republika ostro skrytykował europoseł Patryk Jaki. Polityk podkreślił, że w jego ocenie powołanie Rozwoju Plus szkodzi wizerunkowi partii i utrudnia kandydatowi na premiera Przemysławowi Czarnkowi prowadzenie swojej kampanii.

- Każdy powinien zadać sobie kluczowe pytanie: czy akcja, którą prowadzi pan premier ze swoimi ludźmi, pomaga bardziej PiS-owi czy Platformie Obywatelskiej? - powiedział.

"Udajesz, że nic się nie stało?". Bocheński starł się z Horałą

"Widać jak na dłoni, kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu, a kto zaś chce zostawić Tuskowi wolne pole do łowienia we wszystkich grupach wyborców poza radykałami, a ataki kieruje głównie do wewnątrz obozu." - skomentował wystąpienia na portalu X Marcin Horała, stronnik Morawieckiego w PiS.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości podsumował swój wpis stwierdzeniem, że "różnie mamy naostrzone kredki w naszym piórniku".

Do wypowiedzi Horały ostro odniósł się inny z polityków partii, Tobiasz Bocheński - jeden z członków grupy tzw. maślarzy, którym nie po drodze z Mateuszem Morawieckim. "Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało?" - napisał.

Europoseł podkreślił, że osoby, które weszły w skład stowarzyszenia, "odmówiły zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji pana prezesa Kaczyńskiego". "A teraz wchodzisz sobie na X i obrażasz wiceprezesa partii (Patryka Jakiego - red.) (...), który nawoływał o uszanowanie woli Prezesa Kaczyńskiego? Co to ma być?" - dodał.

"Żeby to pojąć nie potrzeba temperówki". Ostra wymiana zdań w PiS

"Założyliście stowarzyszenie, żeby zdobywać nowych wyborców poza strukturą Prawa i Sprawiedliwości i myślicie, że - mówiąc Twoim językiem - wyborcy oraz politycy to nienajostrzejsze kredki, którzy nie rozumieją co się dzieje?" - kontynuował polityk.

Bocheński określił następnie Rozwój Plus jako "nowy podmiot polityczny", który dzieli prawicę. "A gdy się dzieli prawicę, to Tusk wygrywa wybory. Żeby to pojąć, nie potrzeba nawet temperówki" - podkreślił.

Do sporu, pośrednio, odniósł się także sam założyciel stowarzyszenia. "Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia. Spokojnego wieczoru wszystkim!" - zadeklarował Mateusz Morawiecki w sobotę godzinę przed północą.

Wpis byłego premiera nie zakończył jednak dyskusji nad tą kwestią. W niedzielny poranek w Radiu Zet jego decyzji bronił Krzysztof Szczucki, argumentując, że stowarzyszenie nie jest niezgodne z regulaminem PiS. Na poniedziałek planowane jest spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim.

