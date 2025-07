- Sytuacja z Tomkiem Zimochem narastała od ponad roku albo i więcej. Nie grał zespołowo z naszym ruchem już od dawna . To, co się stało teraz, jest tylko potwierdzeniem faktów - mówił Szymon Hołownia na wtorkowym briefingu w Sejmie.

Marszałek Sejmu podczas konferencji w Sejmie apelował do partyjnych działaczy. - Jeżeli ktoś jest w naszym ruchu, to serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie odejść, proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, kwitami, połóżcie na stole, mówiąc prosto w oczy, powiedzcie mi, że chcecie odejść - wzywał.