W skrócie Łukasz Litewka, poseł Lewicy i lider TeamLitewka, zmarł po potrąceniu przez samochód podczas jazdy na rowerze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt ogłosił, że zaplanowany na niedzielę protest w obronie zwierząt zostanie przekształcony w marsz pamięci Łukasza Litewki.

Anna Maria Żukowska poinformowała, że Lewica nie weźmie udziału w wydarzeniu organizowanym przez DIOZ, określając je jako próbę promowania siebie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Łukasz Litewka, poseł Lewicy i lider organizacji TeamLitewka, przez lata zajmujący się pomocą zwierzętom i osobom w potrzebie, zmarł potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze na drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec w czwartek po południu.

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, przyczyną wypadku mogło być zasłabnięcie kierowcy auta osobowego. Polityk zginął na miejscu, a jego śmierć wywołała głębokie poruszenie w społeczeństwie. Internet zalała fala kondolencji i wspomnień, publikowanych m.in. przez osoby, z którymi współpracował.

Wśród nich, poza politykami, znalazł się także Konrad Kuźmiński, prezes zarządu kontrowersyjnego Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt (DIOZ). Organizacji zarzuca się m.in. nieuzasadnione interwencje, agresywne metody działania oraz tworzenie powiązanych podmiotów finansowych. Sprawę bada prokuratura i CBŚP.

Działacz zamieścił serię wpisów, w których wspomina zmarłego. Zapowiedział także, że zaplanowany na niedzielę protest w obronie zwierząt przerodzi się w marsz w hołdzie Łukasza Litewki.

"Organizacje ochrony zwierząt i miłośnicy zwierząt w niedzielę o godz. 12:00 pod Sejmem RP oddadzą hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce w podziękowaniu za walkę o los zwierząt podczas planowanego od dawna Marszu dla Zwierząt" - napisał na facebookowej stronie DIOZ.

Zapowiedź lidera kontrowersyjnej organizacji wzbudziła poruszenie na lewej stronie sceny politycznej. Na ogłoszenie zareagowała liderka Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Lewica nie weźmie udziału w tym wydarzeniu. Traktujemy to jako wykorzystywanie tragicznej śmierci naszego kolegi do promowania siebie, a nie do upamiętnienia Łukasza. Nie ma zgody na 'Litewka Washing'" - napisała.

Rozwiń

Posłanka odniosła się w ten sposób do koncepcji greenwashingu, w ramach którego podmiot stara się przedstawić - niezgodnie z prawdą - jako przyjazny dla środowiska.

