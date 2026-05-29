Wrze po decyzji Zełenskiego. Rozmowa z ambasadorem Ukrainy, MSZ potwierdza

Marta Stępień

"Jednoznacznie negatywnie oceniamy" - w taki sposób rzecznik MSZ Maciej Wewiór zareagował na decyzję Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek nadać imię "Bohaterów UPA". W rozmowie z Interią potwierdził, że w tej sprawie wiceszef resortu Marcin Bosacki rozmawiał z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. - Wiceminister wyraził rozczarowanie tą decyzją - przekazał Wewiór.

Wołodymyr Zełenski i Radosław Sikorski
MSZ reaguje po decyzji Wołodymyra Zełenskiego

  Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia "Bohaterów UPA", a wiceminister Marcin Bosacki rozmawiał o tym z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że decyzja prezydenta Ukrainy może zranić pamięć o ofiarach UPA i może być narzędziem rosyjskiej propagandy.
  Wołodymyr Zełenski argumentował decyzję chęcią przywrócenia tradycji narodowego wojska.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ". Jest to elitarna jednostka wchodząca w skład Sił Operacji Specjalnych (SSO) Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór w rozmowie z Interią potwierdził, że w tej sprawie wiceszef MSZ Marcin Bosacki rozmawiał z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem.

- Wiceminister wyraził rozczarowanie tą decyzją. Ambasador przyjął nasze stanowisko - mówił Wewiór. Zaznaczył jednocześnie, że decyzję o nadaniu takiego imienia jednostce podjął prezydent Ukrainy.

- Mamy trudną historię, a jednocześnie wspieramy Ukrainę - mówił rzecznik MSZ, dodając, że pojawia się "takie niewyczucie krzywdy po stronie polskiej".

"Jednoznacznie negatywnie oceniamy". Rzecznik MSZ po decyzji w Ukrainie

W podobnym tonie wybrzmiewa komentarz przedstawiciela resortu zamieszczony w serwisie X.

"Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia 'Bohaterów UPA'" - napisał Wewiór.

"Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi nagrodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy" - oświadczył rzecznik resortu.

Zaznaczył, że MSZ "kwestię tę podnosi w rozmowach z partnerami z Ukrainy".

Na decyzję ukraińskiego prezydenta zareagował też m.in. polskiInstytut Pamięci Narodowej, który w czwartek oświadczył, że "budowanie przez władze Ukrainy kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji". IPN podkreślił we wpisie na X, że Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski mówił o "historycznej tradycji"

Zełenski nadając jednostce imię "Bohaterów UPA", mówił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu.

Według historyków w lipcu 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy.

Sprawcami zbrodni, która nazywana jest także rzezią wołyńską, byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)- B (frakcja Bandery) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności OUN i UPA. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.

