Wrze na posiedzeniu Sejmu. "Antycywilizacyjne działanie"
- To jest atak na fundamenty naszego państwa, na polską rodzinę, na nasze społeczeństwo, na nasze tradycje - mówił w Sejmie poseł PiS Michał Wójcik. W parlamencie trwa debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej, któremu obóz prawicowy stanowczo się sprzeciwia. Wcześniej zapisów ustawy broniła Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.
W skrócie
- W Sejmie trwa debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej, której prawicowi posłowie zdecydowanie się sprzeciwiają.
- Michał Wójcik z PiS ocenił proponowane przepisy jako działanie godzące w polskie tradycje i rodzinę.
- Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy podkreśliła, że ustawa nie zmienia definicji małżeństwa i nie ingeruje w konstytucję.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Ludzie mają prawo do szczęścia i nikt nie będzie meblował ich życia, ale to nie znaczy że mamy akceptować coś, co rujnuje nasze społeczeństwo. To jest antycywilizacyjne działanie - mówił podczas środowego posiedzenia Sejmu Michał Wójcik.
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie
Odnosząc się do projektu ustawy, dzięki której osoby tej samej płci mogłyby zawierać u notariusza umowę przyznającą im określone prawa, na przykład możliwość decydowania o ustroju majątkowym, Wójcik stwierdził, że "nikt czegoś podobnego wcześniej nie wymyślił". Jego zdaniem "to jest oszustwo wobec społeczeństwa".
- O czym mamy rozmawiać? W miejsce małżeństwa, związku kobiety i mężczyzny, wprowadzacie w istocie związek partnerski - kontynuował poseł. Przypomniał również wcześniejszą wypowiedź szefa gabinetu Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker oświadczył podczas konferencji prasowej, że "nie ma i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich".
Kotula broni rządowego projektu, Wójcik grzmi o ataku na polską rodzinę
Przed Wójcikiem głos z mównicy sejmowej zabrała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Zaznaczyła, że projekt dotyczy zarówno par hetero-, jak i homoseksualnych. - Koniec z sytuacją, w której państwo mówi ludziom, że możecie się kochać (...), ale w świetle prawa nadal jesteście dla siebie obcymi ludźmi - powiedziała.
Kotula tłumaczyła, że propozycja nowych przepisów "nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa, nie ingeruje w kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz konstytucję". Podkreślała, że "szczególna ochrona małżeństwa pozostaje". - Małżeństwo pozostanie odrębną uprzywilejowaną instytucją i nic się w tej sprawie nie zmieni - zaznaczyła, broniąc ustawy, której postanowienia są kompromisem osiągniętym między partiami koalicji rządzącej.
Dyskusja nad ustawą o statusie osoby najbliższej. "Prawico, czego się boicie?"
Racje przemawiające za przyjęciem projektu tłumaczyła również Dorota Łaboda z KO. - Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? (…) Jeśli tyle mówicie o rodzinach, to pamiętajcie o wszystkich rodzinach - wskazywała posłanka.
- Ta ustawa jest kompromisem i nie wprowadza niczego, czym możecie się czuć zagrożeni. Nie rozumiem waszych lęków, a wy nie rozumiecie ludzi, którzy czekają, aż państwo ich zauważy i powie: jesteś pełnoprawnym obywatelem - mówiła Łaboda.
Głos zabrała także przewodnicząca komisji ds. tego projektu - Urszula Pasławska z PSL. Stwierdziła, że w kontekście dyskusji nad prawami mniejszości seksualnych w Polsce "od 20 lat obowiązywała logika 'wszystko albo nic'", która została przełamana przedstawioną propozycją. Jak tłumaczyła, we współpracy z Kotulą stworzyła projekt, który jest wyrazem wsłuchania się w potrzeby każdej ze stron sporu, w efekcie czego postanowienia dokumentu w żaden sposób nie ingerują w konstytucję.