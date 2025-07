Chociaż będzie pochmurnie, deszczowo i burzowo, nie będą to jedyne objawy lata we wtorek. Do Polski wracają też wyższe temperatury, które w całym kraju przekroczą barierę 20 stopni. W najchłodniejszych rejonach, czyli na północy oraz na terenach podgórskich będzie od 20 do 22 st. C. Przeważnie termometry pokażą 25 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na południu, gdzie miejscami będzie do 28 stopni.