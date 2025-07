Powrót dawnych chorób powodowany jest głównie spadkiem liczby szczepień, migracjami oraz wyjazdami do krajów o wyższym ryzyku epidemiologicznym.

W Polsce odnotowano podejrzenie przypadku cholery, a w marcu pojawiła się błonica, co budzi obawy o powrót do Polski zapomnianych chorób zakaźnych.

Cholera, błonica, krztusiec, odra - wydawało się, że w Polsce czasy tych chorób minęły, bo wiemy, jak im zapobiegać. Tymczasem w ostatnich miesiącach regularnie zderzamy się ze stwierdzeniem " pierwszy od lat przypadek ". Czy zapomniane choroby wrócą do nas na stałe?

Cholera w Polsce. Co wiemy?

W niedzielę Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował, że u pacjentki w Polsce wykryto cholerę . Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski powiedział natomiast, że pacjentka została przyjęta do szpitala z podejrzeniem choroby.

- O zachorowaniu na cholerę mówimy wtedy, gdy w organizmie człowieka dochodzi do rozwoju pełnoobjawowej infekcji wywołanej przez przecinkowca cholery (Vibrio cholerae). Charakteryzuje się ona bardzo intensywną, wodnistą biegunką, często z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami - wyjaśnia w rozmowie z Interią doktor Karolina Pyziak-Kowalska , specjalista chorób zakaźnych.

Lekarka podkreśla, że w ciężkich przypadkach cholera może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak niewydolność nerek czy wstrząs z powodu odwodnienia.

- Nosicielstwo natomiast oznacza, że bakteria Vibrio cholerae jest obecna w przewodzie pokarmowym osoby, ale nie powoduje żadnych objawów chorobowych. Taki nosiciel pozostaje bezobjawowy, jednak może wydalać bakterie z kałem do otoczenia i w ten sposób stanowić potencjalne źródło zakażenia dla innych - mówi doktor Pyziak-Kowalska.

Jakie są szanse na to, że w Polsce cholera się rozprzestrzeni? Lekarka podkreśla, że nie ma powodu do paniki, bo raczej mamy do czynienia z pojedynczym przypadkiem.