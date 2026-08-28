Wręczono Medale Wolności Słowa. Andrzej Poczobut ze specjalnym wyróżnieniem

W skrócie
- Siostra Małgorzata Chmielewska, Leszek Jażdżewski i Natalia Panczenko zostali nagrodzeni Medalami Wolności Słowa podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
- Andrzej Poczobut, który przez ponad pięć lat był więziony na Białorusi, otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa.
- Laureaci zostali wybrani przez kapitułę Medalu Wolności Słowa za działalność na rzecz dobra wspólnego m.in. obywatelską, społeczną czy dziennikarską i publicystyczną.
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W piątkowy wieczór w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenia Medali Wolności Słowa.
Medale Wolności Słowa. Znamy laureatów
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Strug ogłosił, że w kategorii Instytucja Medal Wolności Słowa przyznano siostrze Małgorzacie Chmielewskiej z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.
W kategorii Media Medalem Wolności Słowa uhonorowano Leszka Jażdżewskiego, redaktora naczelnego "Liberté!". Medal wręczyła p.o. dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Magdalena Mistat.
Medal w kategorii Obywatel/ka otrzymała Natalia Panczenko z Fundacji Stand with Ukraine. Medal Wolności Słowa wręczyli jej włodarze miast: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska i prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Andrzej Poczobut ze Specjalnym Medalem Wolności Słowa
Specjalny Medal Wolności Słowa otrzymał dziennikarz Andrzej Poczobut, który przez ponad pięć lat był więziony na Białorusi.
- Był laureatem pierwszej edycji Medalu Wolności Słowa w kategorii Media. Nie mógł go wówczas odebrać, bo za wierność prawdzie płacił własną wolnością - przypomniała Weronika Mirowska, prezeska fundacji Grand Press wręczając nagrodę.
- Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy pamiętali o mnie w ciągu tych pięciu lat. Wszyscy razem udowodniliście, że solidarność jest w stanie sforsować nawet białoruskie więzienia. Dziękuję wam za to - mówił Andrzej Poczobut.
- Jest takie powiedzenie, że dziennikarz różni się od blogera tym, że przy pierwszych oznakach problemów nie kasuje swoich tekstów i nie udaje, że nic się nie stało. W ten sposób dziennikarstwo jest związane z odpowiedzialnością za słowo. Ja od tej odpowiedzialności nigdy nie chowałem się - dodał
Gala Medal Wolności Słowa 2026
Laureatów wybrała tegoroczna kapituła Medalu Wolności Słowa w składzie: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), Dominik Kuc (aktywista, fundacja Półtorej Minuty), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Ewa Siedlecka (dziennikarka i publicystka tygodnika "Polityka") oraz Piotr Świerczek (dziennikarz TVN24).
Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in. obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną.
Wydarzenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zostało zorganizowane przez Fundację Grand Press "w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej i wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce".