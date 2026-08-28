Wręczono Medale Wolności Słowa. Andrzej Poczobut ze specjalnym wyróżnieniem

W skrócie Siostra Małgorzata Chmielewska, Leszek Jażdżewski i Natalia Panczenko zostali nagrodzeni Medalami Wolności Słowa podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Andrzej Poczobut, który przez ponad pięć lat był więziony na Białorusi, otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa.

Laureaci zostali wybrani przez kapitułę Medalu Wolności Słowa za działalność na rzecz dobra wspólnego m.in. obywatelską, społeczną czy dziennikarską i publicystyczną.

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W piątkowy wieczór w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenia Medali Wolności Słowa.

Medale Wolności Słowa. Znamy laureatów

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Strug ogłosił, że w kategorii Instytucja Medal Wolności Słowa przyznano siostrze Małgorzacie Chmielewskiej z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.

W kategorii Media Medalem Wolności Słowa uhonorowano Leszka Jażdżewskiego, redaktora naczelnego "Liberté!". Medal wręczyła p.o. dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Magdalena Mistat.

Medal w kategorii Obywatel/ka otrzymała Natalia Panczenko z Fundacji Stand with Ukraine. Medal Wolności Słowa wręczyli jej włodarze miast: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska i prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Andrzej Poczobut ze Specjalnym Medalem Wolności Słowa

Specjalny Medal Wolności Słowa otrzymał dziennikarz Andrzej Poczobut, który przez ponad pięć lat był więziony na Białorusi.

- Był laureatem pierwszej edycji Medalu Wolności Słowa w kategorii Media. Nie mógł go wówczas odebrać, bo za wierność prawdzie płacił własną wolnością - przypomniała Weronika Mirowska, prezeska fundacji Grand Press wręczając nagrodę.

- Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy pamiętali o mnie w ciągu tych pięciu lat. Wszyscy razem udowodniliście, że solidarność jest w stanie sforsować nawet białoruskie więzienia. Dziękuję wam za to - mówił Andrzej Poczobut.

- Jest takie powiedzenie, że dziennikarz różni się od blogera tym, że przy pierwszych oznakach problemów nie kasuje swoich tekstów i nie udaje, że nic się nie stało. W ten sposób dziennikarstwo jest związane z odpowiedzialnością za słowo. Ja od tej odpowiedzialności nigdy nie chowałem się - dodał

Gala Medal Wolności Słowa 2026

Laureatów wybrała tegoroczna kapituła Medalu Wolności Słowa w składzie: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), Dominik Kuc (aktywista, fundacja Półtorej Minuty), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Ewa Siedlecka (dziennikarka i publicystka tygodnika "Polityka") oraz Piotr Świerczek (dziennikarz TVN24).

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in. obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną.

Wydarzenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zostało zorganizowane przez Fundację Grand Press "w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej i wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce".



