W środę doszło do zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę. Szef rządu został postrzelony przed Domem Kultury w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Ataku miał dokonać 71-letni Juraj C. z miasta Levice. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna ma przyznawać się do winy.