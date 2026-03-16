Chociaż cały czas mamy kalendarzową zimę, to od początku marca śnieg praktycznie nie padał. Gruba warstwa białego puchu utrzymuje się praktycznie tylko w górach i na terenach podgórskich. W poniedziałek, a zwłaszcza w nocy z poniedziałku na wtorek, znowu może tam sypnąć. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Powrót śniegu. Więcej bieli w Tatrach

Obecnie najwięcej śniegu leży w Dolinie Pięciu Stawów - tam grubość pokrywy wynosi 107 cm - wynika z danych IMGW. Na Kasprowym Wierchu leży 80 cm białego puchu, a w rejonie Hali Gąsienicowej 47 cm.

Na najwyższym szczycie Karkonoszy, czyli na Śnieżce, a także na Turbaczu, czyli najwyższym szczycie Gorców, grubość pokrywy śnieżnej jest identyczna i wynosi 45 cm.

Wciąż zimowe warunki panują w Tatrach. Jak powiedział na nagraniu wykonanym w rejonie Szpiglasowej Przełęczy leśniczy Grzegorz Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego, "pogoda jeszcze dość fajna, śniegi odpowiednio mokrawe", choć według eksperta "śniegu jak na tę porę roku nie za dużo":

Najbliższej nocy w Tatrach śniegu najprawdopodobniej jednak przybędzie. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu dla powiatu tatrzańskiego.

"Na terenach położonych 900-1200 m nad poziomem morza okresami będą występować umiarkowane opady mokrego śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenie zacznie obowiązywać od godz. 3:00 i utrzyma się do godz. 16:00 we wtorek.

Nie jest to jedyne zagrożenie pogodowe, z jakim możemy mieć do czynienia w najbliższych godzinach.

Na południu zrobi się ślisko. Ostrzeżenia w czterech powiatach

Pogoda zrobi się wieczorem wymagająca nie tylko w Tatrach, lecz również na Dolnym Śląsku. Tam powód może być nieco inny.

W poniedziałek w dużej części zachodniej Polski pada deszcz, w dodatku pod koniec dnia mogą tam nadciągnąć burze. W wielu miejscach jest mokro, a w miarę jak zacznie się ochładzać, zrobi się ślisko.

"Miejscami mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, mogą ulegać oblodzeniu" - ostrzegają synoptycy IMGW.

Z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują następujące dolnośląskie powiaty:

lwówecki ;

karkonoski ;

Jelenia Góra

kamiennogórski.

Możliwe, że na tych terenach w nocy temperatura spadnie do -2 stopni lub zera. Miejscami przy gruncie mróz może sięgnąć nawet -4 stopni Celsjusza. Żółte ostrzeżenia w tej części Polski wejdą w życie o godz. 21:00 i utrzymają się do 9:00 we wtorek.

Podobnie jak w rejonach Tatr, również na wyżej położonych terenach Dolnego Śląska może popadać śnieg - miejscami powyżej 800 metrów na poziomie morza pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 2 do 5 cm.

