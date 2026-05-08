Wraca temat zmian w wieku emerytalnym. "Ktoś musi"

Na antenie TVN minister funduszy i polityki regionalnej oraz szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że chce dążyć do zmian mających na celu zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Poinformowała, że możliwym rozwiązaniem byłoby podniesienie wieku emerytalnego kobiet i nieznaczne obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn.

- Mówiąc wprost, to jest postulat wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, tak by spotkać się gdzieś pomiędzy 60 a 65, bliżej 65 - poinformowała w rozmowie w TVN24.

Minister dodała, że jej partia nie planuje projektu w tej sprawie. Zadeklarowała, że chce wnieść ten temat do debaty publicznej.

- Ktoś musi wziąć odium wniesienia tego do debaty publicznej, więc ja to wnoszę. Jeżeli zwali się za to ogromna krytyka, to biorę ją na siebie - oznajmiła Pełczyńska-Nałęcz.

Zrównanie wieku emerytalnego. W zeszłym roku pojawiła się petycja w tej sprawie

Co pewien czas temat wieku emerytalnego staje się przedmiotem kolejnych dyskusji. We wrześniu 2025 roku do Sejmu trafiła petycja autorstwa Roberta Ołdakowskiego, w której to zaproponowano głęboką reformę systemu emerytalnego.

Jednym ze wskazanych przez autora petycji postulatów było zrównanie wieku emerytalnego do poziomu 62 lat. Jak wskazano w dokumencie, ujednolicenie wieku ułatwi przejrzystość i spójność, jeśli chodzi o obliczenia emerytalne, a także zminimalizuje dysproporcje w latach pobierania świadczeń zachodzące między płciami.

"Przepis ustanawiający różny wiek emerytalny ze względu na płeć jest ewidentnie niezgodny z art. 33 konstytucji, co zauważył Trybunał Konstytucyjny. Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie nabywania prawa do emerytury jest oczywiste, skoro kobieta może nabyć prawo w wieku pięć lat niższym niż mężczyzna. Niewątpliwie w tym aspekcie jest to nierówność na niekorzyść mężczyzn. Już obecnie procent mężczyzn, którzy dożywają emerytury w stosunku do całej ich populacji, jest niższy niż procent kobiet" - referował poseł Marcin Józefaciuk podczas obrad Komisji ds. Petycji.

Zmiany wieku emerytalnego miałyby następować stopniowo - o 6 miesięcy rocznie od chwili wejścia w życie nowych przepisów. Autor petycji podkreślił także konieczność utrzymania wyjątków w przypadku zawodów szczególnie ciężkich bądź szkodliwych.

25 marca 2025 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Petycji. W jego trakcie Komisja postanowiła zakończyć prace nad petycją dotyczącą zrównania wieku emerytalnego i przekazać ją do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

