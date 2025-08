"Rz" opisuje, że wznowienie procesu jest teraz możliwe , bo " sąd uzyskał odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego". - Zawierają one informacje niejawne. Pozostałe instytucje, do których zwracał się sąd, jeszcze nie udzieliły informacji - przekazała w wywiadzie dla dziennika sędzia Anna Ptaszek. Chodzi m.in. o Straż Graniczną i MSZ.

Kancelaria Premiera wyraziła zgodę na okazanie dokumentów, ale tylko w swojej siedzibie. To zaś jest niezgodne z przepisami. Dane powinny być przekazane do Kancelarii Tajnej Sądu.

Co zawierają tajne materiały przechowywane w Kancelarii Premiera? Chodzi m.in. o informacje o procedurze zwolnienia Rubcowa z Polski. Cała sprawa stanowi precedens, a sąd chciałby wiedzieć, czy rosyjski szpieg ma zakaz wyjazdu do naszego kraju.

"Nadesłane sądowi materiały są tajne, jednak zapowiedź wyznaczenia rozprawy wskazuje na to, że na Rubcowie nie ciąży zakaz wjazdu do Polski. I chociaż jest więcej niż pewne, że oskarżony nie pojawi się na rozprawie, to nie ma formalnych przeszkód, by został wezwany na proces i żeby ostatecznie jednak przyjechał" - opisuje "Rzeczpospolita".