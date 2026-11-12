W skrócie Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście skierowała pismo do Kancelarii Prezydenta w sprawie przesłuchania Karola Nawrockiego jako świadka w śledztwie dotyczącym kawalerki.

Rzecznik prokuratury poinformował, że nie ustalono sztywnej daty czynności, pozostawiając wybór terminu głowie państwa, a przesłuchanie ma odbyć się w siedzibie prezydenta.

Dochodzenie dotyczy podejrzenia oszustwa na szkodę Jerzego Ż. w latach 2012-2017, w tym wprowadzenia go w błąd co do zapłaty za lokal oraz zapewnienia mu opieki.

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Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku po przesłuchaniu notariusza oraz uzyskaniu dokumentów z ksiąg wieczystych podjął decyzję o przesłuchaniu prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak poinformował rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej prokurator Mariusz Duszyński, pismo zostało wysłane na adres Kancelarii Prezydenta w poniedziałek.

O skierowaniu pisma jako pierwszy poinformował portal Onet.

Wraca sprawa kawalerki. Karol Nawrocki ma być przesłuchany

Rzecznik prokuratury przekazał, że nie narzucono sztywnej daty czynności procesowej, pozostawiając wybór terminu głowie państwa. Wyjaśnił także, że przesłuchanie odbyłoby się najprawdopodobniej w siedzibie prezydenta.

Wcześniej prezydent w analogiczny sposób - w pomieszczeniach, w których urzęduje na co dzień - składał zeznania w śledztwie dotyczącym bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Śledztwo w tamtej sprawie zostało umorzone 11 sierpnia 2026 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Dochodzenie w sprawie przejęcia mieszkania Jerzego Ż. przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła 13 czerwca 2025 r.

Dotyczy ono podejrzenia oszustwa na szkodę mężczyzny w latach 2012-2017. Prokuratura ustala, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty całej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki.

Nawrocki i kawalerka pana Jerzego. Ruch prokuratury

Sprawa kawalerki Jerzego Ż. to pokłosie publikacji Onetu, który w czasie kampanii wyborczej ujawnił, że - wbrew deklaracjom - ówczesny kandydat na urząd prezydenta nie jest właścicielem jednego, lecz dwóch mieszkań. Oprócz mieszkania rodzinnego posiada również kawalerkę. Jak tłumaczył Nawrocki i jego sztab, przejął ją od starszego mężczyzny w zamian za opiekę. Jerzy Ż. trafił jednak do domu opieki społecznej.

Do gdańskiej prokuratury wpłynęły trzy zawiadomienia "o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nabyciem mieszkania położonego w Gdańsku przez kandydata na urząd Prezydenta RP". Jedno złożyła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, drugie - osoba prywatna, a trzecie - prezydent Gdańska.

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w siedmiu wątkach, m.in. w zakresie doprowadzenia gminy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz fałszywych oświadczeń w aktach notarialnych. Część wątków została wyłączona z uwagi na przedawnienie karalności, inne uznano za czyny niemające znamion przestępstwa.



