Sprawa Grzegorza Borysa. Wdowa straci mieszkanie

Jak podaje "Fakt", lokal, w którym zamordowano chłopca, należy do Agencji Mienia Wojskowego i był zamieszkiwany przez rodzinę na podstawie Ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach tzw. przydziału.

"Uprawnienie do zamieszkiwania w kwaterze przysługiwało osobom przez wskazany w decyzji przydziału kwatery czas pełnienia przez Grzegorza Borysa zawodowej służby wojskowej " - przekazała gazecie Małgorzata Weber, rzeczniczka AMW. Tak więc po śmierci 44-latka, wdowa straciła prawo do mieszkania .

AMW dodaje też, że ze względu na tragiczne okoliczności sprawy i działania podejmowane w ramach śledztwa termin opuszczenia mieszkania został wydłużony . Mieszkanie pozostawało do dyspozycji wdowy do końca grudnia 2023 roku . AMW zaprzestała też naliczania zaliczek za media. Wdowa miała zaakceptować takie warunki.

Wdowa po Grzegorzu Borysie nie opuściła mieszkania

"Fakt" podaje, że pomimo upływu terminu, kobieta nie opuściła jednak mieszkania. W konsekwencji, 5 stycznia dyrektor oddziału AMW wezwał wdowę od opróżnienia mieszkania . Z przepisów prawa wynika, że uprawnienie do zajmowania lokalu kończy się w 30 dni od doręczenia wezwania właściwego dyrektora oddziału regionalnego AMW.

Gazeta wskazuje też, że obecnie trwa wyprowadzka. Teoretycznie jest możliwe, by Agencja mogła udzielić pomocy kobiecie poprzez najem mieszkania na czas określony. Warunkiem jest, by taka osoba nie posiadała prawa do zajmowania innego lokalu.