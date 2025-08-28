W skrócie Były komendant główny policji został poszkodowany po wybuchu granatnika, który otrzymał jako prezent z Ukrainy.

Na dwa dni przed wyjazdem do Kijowa na policję przyszedł anonimowy mail o bombie, lecz został on zignorowany.

Prowadzone są dwa śledztwa w sprawie, a badania mają ustalić, czy granatnik wręczony Szymczykowi to ten sam, który eksplodował.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W połowie grudnia 2022 roku ówczesny komendant główny policji Jarosław Szymczyk wrócił z wyjazdu do Ukrainy. Dostał prezent, który miał być "pustą tubą" - ten jednak eksplodował na komendzie. Doszło do uszkodzenia stropu, sufitu, a komendant główny został lekko poszkodowany.

Jak donosi "Rzeczpospolita", na dwa dni przed wyjazdem gen. Szymczyka do Kijowa, na adres mailowy gabinetu szefa polskiej policji przyszła wiadomość po łotewsku o podłożonym ładunku wybuchowym. E-mail został jednak zignorowany.

Wybuch granatnika na komendzie. Przed eksplozją otrzymano maila o "bombie"

Wiadomość została potraktowana jako "fałszywy donos o alarmie bombowym" i nie odwołano wyjazdu do Ukrainy. Nie powiązano jej także z eksplozją, która nastąpiła kilka dni później.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Robert Szumiata, w odpowiedzi na pytania gazety przekazał, że mail zatytułowany był jako "Bomba", a w jego treści nie było bezpośredniej informacji o wybuchu w KGP.

Adresatem wiadomości - jak wspomniał Szumiata - było też kilka instytucji na Łotwie. "W związku z wpłynięciem tego maila dokonano wtedy sprawdzenia pirotechnicznego budynku KGP, które nie potwierdziło zagrożenia" - przekazał w odpowiedzi rzecznik.

Według "Rzeczpospolitej" policjanci, którzy w 2022 roku byli odpowiedzialni za przygotowanie wyjazdu Jarosława Szymczyka do Kijowa, twierdzą, że gdyby wiedzieli o takowym mailu, wyjazd zapewne zostałby odwołany.

Wątpliwości ws. wybuchu granatnika na KGP. Powołano biegłych

W toku są dwa śledztwa - jedno prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie, gdzie były komendant główny policji ma status pokrzywdzonego, kolejnym natomiast zajmuje się Prokuratura Okręgowa. W drugiej instytucji gen. Jarosław Szymczyk występuje jako oskarżony.

Jak czytamy, gazeta ustaliła, że końcem lipca tego roku powołany został biegły z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Zehna w Krakowie. Ruch ten ma związek z wątpliwościami, czy granatnik wręczony Szymczykowi w Kijowie "był tym samym, który wystrzelił w gabinecie komendanta w siedzibie KGP w Warszawie".

Wątpliwości miało wzbudzić zdjęcie z przekazania prezentu Szymczykowi w Ukrainie. Granatnik, który mu wręczano miał wyglądać inaczej niż ten, który eksplodował na komendzie. Fotografie również mają zostać zbadane przez innego biegłego.

Awaria systemów pogotowia. To nie był atak hakerski Polsat News