W skrócie Jarosław Kaczyński zjawił się w środę w prokuraturze, gdzie składa zeznania w sprawie planów budowy wieżowców przez spółkę Srebrna.

Pierwotnie przesłuchanie Kaczyńskiego nie doszło do skutku z powodu zwolnienia lekarskiego.

Śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież zostało wznowione po zmianie władzy.

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Informację o tym, że Jarosław Kaczyński został wezwany do prokuratury, potwierdził we wtorek Interii rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Jak ustaliła stacja TVN24, prezes Prawa i Sprawiedliwości w środę około godz. 10 faktycznie zjawił się na miejscu.

Poprzedni termin przesłuchania Kaczyńskiego wyznaczono na 20 maja. Nie doszło ono jednak do skutku, a pełnomocnik polityka przedstawił prokuraturze zwolnienie lekarskie oraz złożył wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania.

Wraca sprawa "dwóch wież". Kaczyński stawił się w prokuraturze

W środę Kaczyński zeznaje jako świadek w związku ze śledztwem dotyczącym "dwóch wież", czyli wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli przez związaną z PiS spółkę Srebrna.

W 2018 roku zrezygnowano z inwestycji. Gdy austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro, Kaczyński odmówił.

W styczniu 2019 roku pełnomocnicy biznesmena złożyli zawiadomienie do prokuratury związku z "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego" i zarzucili prezesowi PiS "dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów".

Birgfellner był kilkukrotnie przesłuchiwany w tej sprawie, jednak postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Szefem Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro.

Przesłuchanie Barbary Skrzypek. W tle sprawa "dwóch wież"

Do sprawy powrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku. 12 marca 2025 roku w charakterze świadka przesłuchiwana była współpracowniczka Kaczyńskiego, Barbara Skrzypek. Kobieta trzy dni później zmarła na zawał serca. Politycy PiS sugerowali, że do tragedii mogło przyczynić się przesłuchanie.

W grudniu 2025 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek zostało umorzone. W maju 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpoznał zażalenie, złożone przez osoby najbliższe zmarłej oraz utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie o umorzeniu śledztwa.





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