W skrócie Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych przez dopuszczenie osoby nieuprawnionej do udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie w tej sprawie, a prezydencka kancelaria uznała jednorazową zgodę na dostęp do informacji zastrzeżonych za zgodną z prawem.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kancelarii premiera dotyczące cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa Sławomirowi Cenckiewiczowi, ale rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że szef BBN nadal nie ma dostępu do informacji niejawnych.

"Prokuratora Okręgowa w Lublinie 8 Wydział ds. Wojskowych z dniem 16 kwietnia 2026 roku wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, przez funkcjonariuszy publicznych z Rady Bezpieczeństwa Narodowego" - przekazano w komunikacie.

Czyn ten jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Udział Cenckiewicza w posiedzeniu RBN. Ruch prokuratury

Sprawa ma związek "z dopuszczeniem do udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - mającym charakter niejawny, oznaczonym klauzulą 'zastrzeżone' osoby nieuprawnionej do zapoznania się z informacjami niejawnymi, której ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes publiczny".

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura wszczęła postępowanie po "przeprowadzeniu analizy przekazanego do prokuratury materiału dowodowego oraz przesłuchaniu zawiadamiającego Ministra - Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych".

- Organizator powinien zapewnić, że wszystkie osoby, które tam przebywają, mają odpowiednie certyfikaty i dostęp do informacji niejawnych. Okazało się, że jedna osoba, oczywiście pan Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma takiego dostępu - uzasadniał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Kancelaria prezydenta przedstawiła w połowie lutego w tym sporze stanowisko, że wydana Cenckiewiczowi jednorazowa zgoda na dostęp do informacji zastrzeżonych na tym spotkaniu jest zgodna z prawem. Według KPRP zgoda mieściła się w ustawowych kompetencjach szefa Kancelarii.

Cenckiewicz pokazał poświadczenie bezpieczeństwa. "Przywrócił mi sąd"

- Jedno z poświadczeń bezpieczeństwa, które mi bezprawnie zabrał Jarosław Stróżyk, to jest poświadczenie do klauzuli ściśle tajne, wystawione przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 6 października 2021 roku - opisywał Cenckiewicz. - Dokładnie to poświadczenie w dwóch wyrokach wczorajszym i tym z czerwca 2025 roku przywrócił mi sąd - zaznaczył.

Do słów Cenckiewicza w "Gościu Wydarzeń" w mediach społecznościowych odniósł się Jacek Dobrzyński. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych napisał w swoim wpisie na platformie X, że szef BBN "nie ma dostępu do informacji niejawnych".

"Nie dość, że sąd nie przyznał mu żadnego dostępu, to na dodatek w wyroku WSA jasno jest zapisane, że 'ponownie rozpoznając sprawę, organ uwzględni ocenę prawną i wnioski przedstawione w uzasadnieniu'" - zaznaczył.

Artykuł aktualizowany.

Zgorzelski w ''Graffiti'' o wyborze sędziów do TK: Rolą Pałacu Prezydenckiego nie jest wertowanie życiorysów Polsat News Polsat News