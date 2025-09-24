Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Rafałowi P. w związku ze śledztwem związanym z tzw. aferą hejterską skierowała w środę do Sądu Najwyższego Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Anna Zimoląg przekazała w środę, że prokurator chce postawić zarzuty sędziemu P. za czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła działania przeciwko sędziom sądów powszechnych.

- Członkowie tej grupy, działając przeciwko sędziom, wykorzystywali funkcje i zajmowane stanowiska w wymiarze sprawiedliwości - podała prokurator.

Afera hejterska. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu

- Działania członków zorganizowanej grupy przestępczej polegały na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych sędziów zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych, ujawnianiu osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywaniu ich dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawnianiu tych dokumentów i informacji na portalach społecznościowych oraz publikowaniu treści znieważających i zniesławiających sędziów sądów powszechnych - podała w środę w komunikacie prok. Zimoląg.

To piąty wniosek wrocławskiej prokuratury o uchylenie immunitetu sędziom w sprawie tzw. afery hejterskiej. Wcześniej takie wnioski skierowano wobec sędziów Łukasza P., Arkadiusza C., Przemysława R. i Jakuba I.

- Do chwili obecnej Sąd Najwyższy nie orzekł w przedmiocie tych wniosków i w związku z tym niemożliwe jest wykonanie czynności procesowych z osobami, wobec których je skierowano - przypomniała prok. Zimoląg.

