- Wpłynęły do Kancelarii Prezydenta dokumenty informujące o takim zamiarze pana ministra Sikorskiego - ujawniła we wtorek w Radiu Zet szefowa KPRP Małgorzata Paprocka, która poinformował również jaką decyzję w tej sprawie podejmie prezydent.

- Trudno sobie wyobrazić, by decyzja pana prezydenta w tej sprawie była inna, niż negatywna - przekazała zaznaczając, że "nie chodzi o to, że to byli współpracownicy pana prezydenta tylko o to, jak wykonują swoje obowiązki".