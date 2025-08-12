Wtorkowy poranek najchłodniejszy okazał się w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 7:00 zanotowano 9,3 st. C. W tym samym czasie nieco bardziej na północ, w Zielonej Górze, było 18,4 st. C. Temperatury szybko wzrosną, choć upalnie nie będzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda we wtorek. W końcu nadchodzi lato

Pogoda będzie bardzo przyjazna i słoneczna. Tylko na północno-wschodnich krańcach Polski może się pojawić nieco więcej chmur, jednak nawet tam nie spadnie z nich deszcz. Wszędzie będzie spokojnie i sucho.

Dzięki wyżowi Julia będzie słonecznie i ciepło - w ciągu dnia temperatury nigdzie nie powinny spaść poniżej 20 stopni Celsjusza. W najchłodniejszych regionach kraju, czyli nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie 20-21 stopni.

Wtorek najcieplejszy będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie niewiele zabraknie do upału WXCharts materiał zewnętrzny

W centrum termometry pokażą około 26 stopni, zaś najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski - do 29 stopni Celsjusza. To o jeden stopnień mniej od progu upału. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Spokojnie, z niekorzystnymi momentami

Dzięki stabilnej, wyżowej pogodzie w całej Polsce przez większość dnia będziemy mogli cieszyć się korzystnymi warunkami, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Wyż Julia sprawi, że we wtorek w większości kraju warunki będą korzystne IMGW materiał zewnętrzny

W reszcie Polski w ciągu dnia z powodu gorąca warunki mogą się przejściowo pogorszyć do niekorzystnych.

