Wraca prawdziwie lato. To zasługa Julii

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zapowiada się wyjątkowy dzień. Rozległy wyż Julia sprowadzi we wtorek do naszego kraju masę słońca. Na południowym zachodzie bardzo niewiele zabraknie, aby słupki rtęci w termometrach przekroczyły próg upału. Choć lokalnie może się pojawić nieco chmur, o deszczu we wtorek możemy zapomnieć - będzie spokojnie i sucho w całej Polsce.

We wtorek będzie ciepło i słonecznie w całej Polsce. O deszczu możemy zapomnieć
We wtorek będzie ciepło i słonecznie w całej Polsce. O deszczu możemy zapomniećKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Wtorkowy poranek najchłodniejszy okazał się w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 7:00 zanotowano 9,3 st. C. W tym samym czasie nieco bardziej na północ, w Zielonej Górze, było 18,4 st. C. Temperatury szybko wzrosną, choć upalnie nie będzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda we wtorek. W końcu nadchodzi lato

Pogoda będzie bardzo przyjazna i słoneczna. Tylko na północno-wschodnich krańcach Polski może się pojawić nieco więcej chmur, jednak nawet tam nie spadnie z nich deszcz. Wszędzie będzie spokojnie i sucho.

Dzięki wyżowi Julia będzie słonecznie i ciepło - w ciągu dnia temperatury nigdzie nie powinny spaść poniżej 20 stopni Celsjusza. W najchłodniejszych regionach kraju, czyli nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie 20-21 stopni.

Mapa Polski pokazująca rozkład temperatur powietrza na wysokości 2 metrów, z największym upałem na zachodzie i południu kraju, gdzie temperatury przekraczają 30°C, chłodniej na północy i północnym wschodzie.
Wtorek najcieplejszy będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie niewiele zabraknie do upałuWXChartsmateriał zewnętrzny

W centrum termometry pokażą około 26 stopni, zaś najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski - do 29 stopni Celsjusza. To o jeden stopnień mniej od progu upału. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zobacz również:

Sierpień będzie gorętszy od średniej wieloletniej. Kolejne miesiące będą bardziej mokre, a w listopadzie deszczu będzie znacznie więcej niż zwykle
Polska

Lato musi się rozpędzić, jesień pełna anomalii. Nowa pogoda długoterminowa

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Spokojnie, z niekorzystnymi momentami

    Dzięki stabilnej, wyżowej pogodzie w całej Polsce przez większość dnia będziemy mogli cieszyć się korzystnymi warunkami, zwłaszcza na północnym wschodzie.

    Mapa biometeo Polski pokazująca korzystne i niekorzystne warunki dla zdrowia na tle regionów, z wyraźnym zaznaczeniem ostrzeżenia przed upałem. Graficzne oznaczenia prezentują różne strefy biometeorologiczne oraz przewidywaną zmianę warunków biologiczn...
    Wyż Julia sprawi, że we wtorek w większości kraju warunki będą korzystneIMGWmateriał zewnętrzny

    W reszcie Polski w ciągu dnia z powodu gorąca warunki mogą się przejściowo pogorszyć do niekorzystnych.

    Zobacz również:

    Prognoza pogody. IMGW ujawnia, kiedy wróci lato
    Polska

    Najnowsze prognoza pogody. Wiemy, kiedy wróci lato

    ------

    Afera wokół KPO w ''Graffiti''. Jabłoński: To jest system, który ma charakter korupcjogennyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze