Poranek okazał się dość chłodny, szczególnie na południu kraju. W Zakopanem o godz. 7:00 było 9,7 st. C. Dla porównania w tym samym czasie w najcieplejszym Świnoujściu było o prawie 10 stopni więcej (18,4 st. C). W ciągu dnia temperatura tylko nieznacznie przekroczy 20 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie w centrum - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie zabraknie burz i deszczu .

Dzień będzie pochmurny w całym kraju. W wielu miejscach może przelotnie popadać i zagrzmieć. Burz można się spodziewać przede wszystkim na wschodzie i południu . Przyniosą one intensywne ulewy : od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Najmocniej popada w trakcie burz - lokalnie nawet 25 litrów deszczu. Lokalnie może również spaść drobny grad .

Z powodu tych zjawisk obowiązują żółte alerty IMGW pierwszego stopnia . Skupiają się one na południowej połowie kraju, czyli w województwach:

W tych miejscach deszczu będzie najwięcej, lokalnie spadnie grad, a podczas burz wiatr może w porywach osiągać prędkość do 60 km/h.

W piątek najgorszej pogody można się spodziewać przede wszystkim na wschodzie i południu. To tam burze będą najsilniejsze

W piątek najgorszej pogody można się spodziewać przede wszystkim na wschodzie i południu. To tam burze będą najsilniejsze wxcharts materiał zewnętrzny

Piątek będzie dość chłodny, z temperaturami przeważnie od około 20 stopni nad morzem i na terenach podgórskich do 22 st. C w większości kraju. Najcieplej będzie lokalnie w centrum kraju: do 25 stopni Celsjusza.