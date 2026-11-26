W skrócie Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło odwołanie od decyzji ratusza, który nie zgodził się na przedłużenie zgromadzenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Sąd ma teraz 24 godziny na rozpatrzenie wniosku, po tym jak wpłynął on 40 minut po północy, a obecna zgoda na protest kończy się 30 listopada.

Ratusz uzasadnił odmowę m.in. zbyt późnym zgłoszeniem protestu, długim czasem trwania zgromadzenia oraz blokowaniem Alei Szucha, co utrudnia ruch służb ratunkowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Odwołanie wpłynęło 40 minut po północy i sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie. W środę stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznacza to, że może ono trwać tylko do 30 listopada.

W odmowie ratusz zaznaczył m.in., że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Wyjaśnił, że organ gminy - w tym przypadku stołeczny ratusz - wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub ma odbyć się w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne.

Warszawa. Ratusz odmówił przedłużenia zgromadzenia przed TK

Ratusz zauważył ponadto, że w pierwszej kolejności organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia.

"Zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na sześć dni przed planowaną datą zgromadzenia" - napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu obejmujące okres po 10 grudnia jest więc przedwczesne.

Kolejną przesłanką odmowną jest przewidywany czas zgromadzenia, tj. nieprzerwanie przez 36 dni, który według ratusza spowoduje bez wątpienia dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym czasie w tej okolicy. "Taka sytuacja istnieje już obecnie od 17 września" - dodał. Aktualnie trwa zgromadzenie zgłoszone od 20 października.

Protest przed TK Ratusz nie przedłużył zgromadzenia

Jak wskazuje ratusz, w zgłoszeniu organizator zapewnił, że nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam m.in. namioty i scena.

Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha. Stanowi ona ważny ciąg komunikacyjny łączący Śródmieście z Mokotowem, jak również stanowi dojazd do Trasy Łazienkowskiej.

Zablokowanie ulicy utrudnia też przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy. Ponadto miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie "obiektów podlegających szczególnej ochronie".

Co dalej z protestami przed TK? Odwołanie wpłynęło do sądu

Protest przed siedzibą TK to inicjatywa wspierana przez środowiska związane z prawicą i Klubami "Gazety Polskiej". Jedną z głównych postaci wydarzenia jest były opozycjonista w czasach PRL Adam Borowski.

W protesty zaangażowali się politycy związani z PiS. Na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Protesty pod TK trwają od 18 września. Protestujący sprzeciwiają się przejęciu Trybunału przez grupę sędziów wybranych przez Sejm.

Demonstracje nasiliły się pod koniec października, kiedy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem, ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach preseza TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Barłomieja Sochańskiego.



