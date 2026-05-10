Świadczenie 800 plus - złożono już 3,5 mln wniosków

ZUS przekazał, że od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. wpłynęło 3 589 299 wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 roku. Wnioski te dotyczą 4 965 806 dzieci.

Przy czym pierwszy termin składania wniosków trwał do 30 kwietnia 2026 roku. Jednak po tym czasie również można wypełnić wniosek, niemniej jednak trzeba się liczyć z opóźnieniami w wypłatach. Zapominalscy, którzy nie dopełnią tego obowiązku przez najbliższe tygodnie, stracą część pieniędzy.

800 plus. Co z wnioskami złożonymi po głównym terminie?

ZUS przewidział kilka terminów dla rodziców i opiekunów: złożenie wniosku do 30 kwietnia zapewniało ciągłość wypłat. Jednak dokumenty można uzupełnić również od 1 maja do 30 czerwca, zachowując prawo do pełnej kwoty świadczenia (z wyrównaniem).

Przy czym Zakład zaznacza, że w takiej sytuacji może nastąpić przerwa - często trzeba będzie się liczyć z nieznacznym opóźnieniem, wynikającym z późniejszego otrzymania danych. Niemniej jednak rodzice składający wnioski przed wakacjami wciąż otrzymają świadczenie za czerwiec.

Nieco inaczej wygląda sytuacja rodziców i opiekunów, którzy złożą wniosek po 30 czerwca. Wtedy świadczenie 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia dokumentów. W takim przypadku ZUS nie wypłaci wyrównania za czerwiec.

Jak złożyć dokumenty o świadczenie 800 plus?

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem bankowości internetowej, platformy eZUS lub dedykowanej aplikacji mZUS. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać także z portalu Emp@tia.

Zakład przypomina również, że od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy posiadających status UKR. Rodzice i opiekunowie należący do tej grupy, aby otrzymać świadczenie wychowawcze, muszą być aktywni zawodowo.

Ponadto dziecko (w zależności od wieku), na które przysługuje świadczenie, powinno uczęszczać do szkoły lub realizować roczne przygotowanie przedszkolne bądź obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 6. roku życia, jednak wszyscy świadczeniobiorcy muszą zamieszkiwać w Polsce.

Dodatkowo podobne zasady od 1 czerwca 2026 r. będą obowiązywać osoby spoza krajów UE i EFTA, które legalnie mieszkają w Polsce. Zmiany te nie dotyczą Polaków oraz obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii, którzy są objęci umową wystąpienia.

Źródło: zus.pl

