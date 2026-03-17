W skrócie Prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że pogoda na Wielkanoc może być chłodniejsza i wilgotniejsza niż zwykle.

Przewidywane są częste zmiany pogody, z przeplatanką ochłodzeń i ociepleń do początku kalendarzowej wiosny.

Na południu i zachodzie kraju na Wielkanoc mogą wystąpić opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem, a temperatury mogą być miejscami niższe od normy.

Wielkanoc w tym roku wypada na początku kwietnia. Choć będzie to zdecydowanie wiosenny okres, to może się okazać, że pogoda nie wszędzie dopisze - wskazują najnowsze prognozy długoterminowe udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kilka dni z pogodową przeplatanką. Aura typowa dla wiosny

Przez pierwszą połowę marca mogliśmy się cieszyć bardzo pogodną, spokojną i ciepłą aurą. Miejscami temperatury zbliżały się do progu 20 stopni Celsjusza, a w zdecydowanej większości kraju praktycznie nie padało.

Obecny tydzień przyniósł jednak pierwsze zmiany tego trendu: w poniedziałek popadało na zachodzie i miejscami na południu kraju, a na wyżej położonych terenach spadł deszcz ze śniegiem i śnieg. Kolejne dni upłyną pod znakiem częstych zwrotów pogodowych

Jak zwróciła uwagę synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW, "przed nami kilka dni bardzo zmiennej, typowo wiosennej pogody, z przeplatanką ochłodzeń i krótkich ociepleń". Częste zmiany potrwają do początku kalendarzowej wiosny, który nastąpi w najbliższy weekend.

Kilka bardziej deszczowych i chłodniejszych dni może dać nam przedsmak tego, jak może wyglądać tegoroczna Wielkanoc. Te święta mogą bowiem okazać się chłodniejsze niż zwykle, w dodatku nie wszędzie będzie sucho - wskazują prognozy.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2026. Może nastąpić tąpnięcie

Wraz z nastaniem "pełnoprawnej", kalendarzowej wiosny wejdziemy prawdopodobnie w dłuższy okres częstych zmian pogody, co jest typowe dla tej pory roku.

Mimo wszystko wciąż bardzo prawdopodobne jest, że marzec do końca okaże się cieplejszy niż zazwyczaj. Zwłaszcza na zachodzie ostatnie dni miesiąca mogą przynieść średnie temperatury wyższe o nawet około 2 stopnie od średniej wieloletniej. Wraz z nadejściem kwietnia to powinno się jednak zdecydowanie zmienić.

Pod koniec marca w Polsce może się zrobić chłodniej niż zazwyczaj o tej porze roku. Taka sytuacja może się utrzymać również na początku kwietnia WXCharts materiał zewnętrzny

Przełom marca i kwietnia może przynieść zdecydowane ochłodzenie. Pierwszy tydzień kwietnia - w tym pierwszy dzień Wielkanocy, czyli 5 kwietnia - może się okazać zimniejszy niż zazwyczaj. Na zachodzie średnie temperatury mogą być niższe od typowych dla początku miesiąca o ponad 1,5 st. C, a lokalnie o ponad 2 stopnie.

Kwiecień przyniesie wyraźne ochłodzenie w stosunku do końcówki marca. Wielkanoc zapowiada się stosunkowo chłodno IMGW materiał zewnętrzny

Na wschodzie sytuacja będzie bliższa normy - tam termometry podczas świąt mogą wskazać wartości typowe dla pierwszych kwietniowych dni. Nocami cały czasem możliwe będą lokalne przymrozki.

Gdyby te prognozy się potwierdziły, to na Wielkanoc w zachodniej Polsce w ciągu dnia może być poniżej 10 stopni, może nawet w okolicach 8, a nad morzem może być jedynie kilka stopni powyżej zera. Na wschodzie w tym czasie może być do kilkunastu stopni ciepła.

Jeśli chodzi o opady, sytuacja może być bardziej skomplikowana.

Mokra Wielkanoc i Lany Poniedziałek. Takie mogą być realia

Wiosenna pogoda może być niestabilna przez wiele tygodni, a to dotyczy również okresu wielkanocnego. Odczuwalnemu ochłodzeniu w tym czasie mogą towarzyszyć opady deszczu, a możliwe nawet że lokalnie wciąż deszczu ze śniegiem, szczególnie na południu i zachodzie.

Koniec marca i początek kwietnia może być dość mokry. W tym czasie więcej niż zwykle opadów może wystąpić w zachodniej, południowo-zachodniej i południowej części kraju.

Początek kwietnia może być bardziej deszczowy niż zwykle. Wielkanoc i Lany Poniedziałek mogą być mokre zwłaszcza na południu i zachodzie Polski IMGW materiał zewnętrzny

Raczej nie będą to intensywne opady, choć nie można wykluczyć lokalnych, krótkotrwałych burz. Pogoda może się często zmieniać, więc pochmurne, deszczowe dni, mogą być przetykane okresem spokojnej, słonecznej aury.

Jest to tylko orientacyjna prognoza pogody na Wielkanoc i początek wiosny. Trzeba podkreślić, że tego typu długoterminowe wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu. Pogoda dynamicznie się zmienia i nowsze prognozy mogą się różnić od obecnych. Najlepiej sprawdzają się te na okres nie dłuższy niż tydzień.

PiS chce zmian w systemie ETS. Rzecznik rządu w ''Graffiti'': Śmieszy mnie mówienie teraz o jakimś stanowisku polityków PiS Polsat News Polsat News