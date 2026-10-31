W skrócie Maciej Berek opisał incydent w Trybunale Konstytucyjnym, twierdząc, że prezydent z impetem wpadł na sędzię Annę Korwin-Piotrowską i przepychał się przez grupę sędziów.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił wpis Berka jako udokumentowanie przestępstwa, argumentując, że doszło do naruszenia nietykalności prezydenta przez osoby blokujące wejście.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i wrócił do kraju w związku z zaistniałą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Maciej Berek przedstawił na platformie X relację z wydarzeń z udziałem prezydenta w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego tuż po godzinie 4 rano. "Wyjaśniamy ważne okoliczności tej bulwersującej i skandalicznej sytuacji" - rozpoczął swój wpis.

Z przedstawionego przez niego opisu wynika, że "sędziowie TK czekali na prezydenta przed wejściem do siedziby TK (bocznym ze względów bezpieczeństwa)". Dalej przekazał, że na przedzie grupy sędziów stała Anna Korwin-Piotrowska, która chciała przywitać Karola Nawrockiego i zaprosić go do przygotowanej na spotkanie z nim sali.

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Maciej Berek o sytuacji w TK. "Prezydent przepychał się przez grupę sędziów"

"Nadchodzący energicznie prezydent nie tylko nie zatrzymał się przed stojącą przed drzwiami sędzią. Używając najdelikatniejszych słów - prezydent z impetem wpadł na sędzię A. Korwin-Piotrowską i zaczął przepychać się przez grupę pozostałych sędziów" - opisywał Berek.

Podkreślił, że "nikt prezydenta nie szarpał, ani nikt z prezydentem się nie szarpał". Dodał, że opublikowane nagrania nie pokazują całości zaistniałej sytuacji.

"Nagraniami całości dysponują osoby, które szły za prezydentem i nagrywały całe zdarzenie z tamtej perspektywy. Co ważne, prezydent po wejściu do budynku, nie był zainteresowany żadną rozmową. Udał się na piętro budynku z grupą swoich współpracowników" - zakończył swój wpis Berek.

Szarpanina w siedzibie TK. Rzecznik prezydenta: Berek udokumentował popełnienie przestępstwa

Przypomnijmy, że w momencie wejścia głowy państwa do TK doszło do szarpaniny. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniach opublikowanych wcześniej m.in. przez Berka. "Prezydent wybrał ścieżkę fizycznej konfrontacji z sędzią TK Anną Korwin-Piotrowską" - pisał.

Odmienną wersję wydarzeń prezentował z kolei Pałac Prezydencki. "Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność" - wskazywał rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Wcześniej Karol Nawrocki, w reakcji na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, przerwał lot do Senegalu i wrócił do Polski.



