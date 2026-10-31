W skrócie
- Maciej Berek opisał incydent w Trybunale Konstytucyjnym, twierdząc, że prezydent z impetem wpadł na sędzię Annę Korwin-Piotrowską i przepychał się przez grupę sędziów.
- Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił wpis Berka jako udokumentowanie przestępstwa, argumentując, że doszło do naruszenia nietykalności prezydenta przez osoby blokujące wejście.
- Prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i wrócił do kraju w związku z zaistniałą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.
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Maciej Berek przedstawił na platformie X relację z wydarzeń z udziałem prezydenta w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego tuż po godzinie 4 rano. "Wyjaśniamy ważne okoliczności tej bulwersującej i skandalicznej sytuacji" - rozpoczął swój wpis.
Z przedstawionego przez niego opisu wynika, że "sędziowie TK czekali na prezydenta przed wejściem do siedziby TK (bocznym ze względów bezpieczeństwa)". Dalej przekazał, że na przedzie grupy sędziów stała Anna Korwin-Piotrowska, która chciała przywitać Karola Nawrockiego i zaprosić go do przygotowanej na spotkanie z nim sali.
Maciej Berek o sytuacji w TK. "Prezydent przepychał się przez grupę sędziów"
"Nadchodzący energicznie prezydent nie tylko nie zatrzymał się przed stojącą przed drzwiami sędzią. Używając najdelikatniejszych słów - prezydent z impetem wpadł na sędzię A. Korwin-Piotrowską i zaczął przepychać się przez grupę pozostałych sędziów" - opisywał Berek.
Podkreślił, że "nikt prezydenta nie szarpał, ani nikt z prezydentem się nie szarpał". Dodał, że opublikowane nagrania nie pokazują całości zaistniałej sytuacji.
"Nagraniami całości dysponują osoby, które szły za prezydentem i nagrywały całe zdarzenie z tamtej perspektywy. Co ważne, prezydent po wejściu do budynku, nie był zainteresowany żadną rozmową. Udał się na piętro budynku z grupą swoich współpracowników" - zakończył swój wpis Berek.
Szarpanina w siedzibie TK. Rzecznik prezydenta: Berek udokumentował popełnienie przestępstwa
Przypomnijmy, że w momencie wejścia głowy państwa do TK doszło do szarpaniny. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniach opublikowanych wcześniej m.in. przez Berka. "Prezydent wybrał ścieżkę fizycznej konfrontacji z sędzią TK Anną Korwin-Piotrowską" - pisał.
Odmienną wersję wydarzeń prezentował z kolei Pałac Prezydencki. "Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność" - wskazywał rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Wcześniej Karol Nawrocki, w reakcji na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, przerwał lot do Senegalu i wrócił do Polski.