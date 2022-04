Wpadka wiceministra Piotra Patkowskiego. Mówił o "bezradności Adama Glapińskiego"

Oprac.: Paulina Sowa Polska

- Prezes Glapiński był bezradnym prezesem NBP przez sześć lat. Nie zrobił absolutnie niczego, żeby chronić polskich przedsiębiorców i polskich obywateli - powiedział w Sejmie wiceminister Piotr Patkowski. Wcześniej bronił natomiast prezesa Glapińskiego i porównał go do Marka Belki, którego nazwał "prezesem bezradności". To nie jedyna wpadka Patkowskiego z czwartkowych wystąpień. Mówiąc o bezrobociu powiedział, że "to dzięki panu prezesowi Belce dzisiaj możemy mówić o bardzo niskim bezrobociu".

Zdjęcie Piotr Patkowski / Jacek Dominski/ / East News