W skrócie W najbliższych dniach prognozowane są wyraźnie spadki temperatur, do poziomu kilkunastu stopni w ciągu dnia

Upały są praktycznie wykluczone, przynajmniej do połowy miesiąca.

W większości regionów kraju przewidywana jest chłodna, pochmurna oraz deszczowa pogoda z lokalnymi burzami.

Wyraźniejsze ocieplenie i powrót temperatur w okolicach 30 stopni możliwe są dopiero w drugiej połowie czerwca.

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Czerwiec jak dotąd nie ma zbyt wiele wspólnego z latem, czego wcześniej można było się spodziewać. Od kilku dni w wielu regionach jest pochmurnie i deszczowo, co jakiś czas pojawiają się również burze. Taka pogoda utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia, a być może nawet jeszcze dłużej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Upał był blisko, ale nie nadszedł. Prędko do nas nie wróci

Możliwe, ze z powodu deszczu i burz wielu osobom umknął fakt, że wtorek był bardzo ciepłym, a miejscami wręcz gorącym dniem. Lokalnie na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej do upału zabrakło bardzo niewiele: w Warszawie i Sulejowie było tego dnia 29,5 st. C.

Na tym cieplejszy epizod jednak się zakończył i od środy, wraz z napływem chłodniejszego powietrza, odczujemy to w całej Polsce. W większości kraju będzie nie więcej niż 20 stopni Celsjusza, zaś kolejne dni zapowiadają się pod tym względem jeszcze gorzej.

Czwartek przyniesie maksymalne temperatury na poziomie 15-18 stopni, a jedynie na krańcach południowo-wschodnich zrobi się nieco cieplej, choć nawet tam zanotujemy maksymalnie około 20 st. C. Chłodno będzie miejscami nad morzem i na terenach podgórskich: do 13-14 stopni.

Przed nami cała seria nieprzyjemnych, chłodnych dni. Do weekendu włącznie musimy się liczyć z wartościami na poziomie kilkunastu stopni. Przeważnie termometry pokażą od 16 do 19 stopni Celsjusza, a cały czas nad morzem i terenach podgórskich będzie zimniej: możliwe, że lokalnie do jedynie 11 stopni w ciągu dnia.

Nastały chłodne dni. Połowa czerwca bez rewelacji

Tak przez dłuższy czas będą się prezentować temperatury w większości polskich regionów. Nieco cieplej powinno się zrobić w połowie przyszłego tygodnia, kiedy znów miejscami bariera 20 stopni zostanie nieznacznie przekroczona.

Ocieplenie powinno następować stopniowo i raczej do drugiej połowy czerwca praktycznie nie będzie szans na upał. Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza powinny się pojawić w okolicach przyszłego piątku, w zachodniej Polsce.

W Polsce wyraźnie odczuwalne jest ochłodzenie, które potrwa przynajmniej do połowy czerwca IMGW materiał zewnętrzny

To jednak dopiero wstępne, długoterminowe prognozy, których sprawdzalność jest dość niska. Możliwe więc, że sytuacja jeszcze wiele razy się zmieni, więc należy śledzić kolejne wyliczenia synoptyków.

Deszcze niespokojne. Będą wracać cały czas

Pierwsza połowa czerwca może być niezbyt imponująca. Jeśli potwierdzą się najnowsze prognozy, to w większości Polski przez cały obecny, i być może również przyszły tydzień będzie nieprzyjemnie, pochmurnie i deszczowo w większości kraju.

Przynajmniej do weekendu w wielu miejscach mocniej popada deszcz, szczególnie na zachodzie i północy. Lokalne burze również mogą nam towarzyszyć, niosąc silniejszy wiatr i lokalnie także grad.

Najbliższe dni będą deszczowe i burzowe w wielu miejscach. Pogoda nie poprawi się zbyt szybko IMGW materiał zewnętrzny

Tak samo może się prezentować przynajmniej pierwsza połowa przyszłego tygodnia, choć wówczas opady powinny być słabsze, a szanse na burze wyraźnie mniejsze niż obecnie. Aura powinna powoli się poprawiać i w okolicach kolejnego weekendu, kiedy teoretycznie może się już zrobić upalnie, powinna zapanować u nas wyżowa, letnia aura.

O tym, czy faktycznie taka zmiana nastąpi, będziemy mogli się przekonać w kolejnych dniach, kiedy zaczną się pojawiać bardziej szczegółowe prognozy.

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