W skrócie Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Za odwołaniem Stefana Krajewskiego opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i kół Demokracja Bezpośrednia oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Przed głosowaniem ministra rolnictwa wsparł m.in. premier Donald Tusk, twierdząc, że Prawo i Sprawiedliwość "idzie ku przepaści".

Opozycja domagała się odwołania ministra rolnictwa w reakcji na przyjęcie przez Unię Europejską umowy z Mercosur. Wniosek uzasadniała posłanka PiS Anna Gembicka, apelując, by Stefan Krajewski "wziął się do roboty".

Za wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego zagłosowało 201 posłów. 235 zagłosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu za odwołaniem Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i kół Demokracja Bezpośrednia oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Przeciwko wotum nieufności zagłosowała Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050 oraz koła poselskie Razem i Centrum.

Tusk zwrócił się do polityków PiS. "Wiecie, że idziecie ku przepaści"

Ministra rolnictwa wsparł przed głosowaniem premier Donald Tusk, który obwinił ministrów PiS za zapisy umowy Mercosur, import ukraińskiego zboża oraz europejski Zielony Ład.

- Nie dziwię się, że w tej debacie nt. stanu polskiego rolnictwa (..) nie uczestniczyli pan Jarosław "Mercosur" Kaczyński i pan Mateusz "Mercosur" Morawiecki. Klub, który złożył ten wniosek, klub odpowiedzialny nie tylko za Mercosur, ale też Zielony Ład i ukraińskie zboże, słynie z zasady, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą - powiedział premier, nazywając wniosek "pseudoaktem oskarżenia".

- Dzisiaj możemy głośno, wyraźnie powiedzieć, że będziemy mieli rekordowy budżet dla rolnictwa, przetwórstwa i obszarów wiejskich. Rekordowy, największy w historii - powiedział Donald Tusk.

- Jesteśmy świadkami politycznego samobójstwa PiS-u. Wiecie, że idziecie ku przepaści. (…) Dla was największym strachem, największym zagrożeniem jest polskim sukces - stwierdził prezes Rady Ministrów.

Szefa resortu rolnictwa bronił także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Stefan Krajewski o silny i odważny minister, który nie potrzebuje obrony, lecz wsparcia dla swojego ambitnego programu. (...) To nowa jakość w resorcie rolnictwa, rzetelna praca zamiast kłamstw i zaniedbań, które serwowali nam poprzednicy przez osiem lat - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi odpiera oskarżenia. "Mecrosur to dziecko PiS-u"

W przemówieniu przed głosowaniem Stefan Krajewski stwierdził, że wniosek o wotum nieufności to akt politycznej zemsty za rozliczenia w resorcie po zmianie władzy. Odpowiedzialnością za zapisy umowy Mercosur minister z sejmowej mównicy obwinił swoich poprzedników nominowanych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Ten wniosek na trzy kartki to trzy kartki żalu, marnych wypocin, ani jednego faktu, ani jednego twardego dokumentu. (…) To wniosek zemsty politycznej - powiedział minister rolnictwa.

- Mercosur. To próba przykrycia waszej nieudolności. Nie uciekniecie od tego tematu. Mercosur to nieślubne dziecko premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. To dziecko Krzysztofa Jurgiela, Jana Ardanowskiego, Grzegorza Pudy, Henryka Kowalczyka i Roberta Telusa. Mercosur to dziecko PiS-u, które porzuciliście a dziś domagacie się od nas alimentów - powiedział Krajewski.

- To jest akt zemsty tych, którym odebrano wpływy, próba przykrycia własnych błędów w sprawie Mercosur - stwierdził minister rolnictwa, przywołując m.in. wwiezienie do Polski tzw. zboża technicznego z Ukrainy.

Stefan Krajewski pozostanie ministrem rolnictwa. Sejm zdecydował

Posłowie partii, które sprzeciwiły się wotum nieufności, zwracali uwagę, że problemy, z którymi boryka się polskie rolnictwo, wynikają z szerszej sytuacji międzynarodowej i nie ponosi za nie odpowiedzialności Stefan Krajewski.

- Tylko gradobicia brakowało w tych oskarżeniach. Nie wydaje mi się, żeby polscy rolnicy podzielali to zdanie - powiedziała Bożenna Hołownia z Polski 2050, ogłaszając, że jej partia sprzeciwiła się votum nieufności.

Posłowie popierający wniosek o votum nieufności podnosili m.in. argument niepowodzenia rządu w sprawie zbudowania koalicji zdolnej do odrzucania umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur.

- W niespełna rok dokonał pan niemożliwego. (…) Pańskie rządy to nie jest polityka, to jest film katastroficzny - powiedział Jarosław Sachajko z koła Demokracja Bezpośrednia, dodając, że Krajewski jest "ministrem bezradności".

- Obawiamy się poważnych zaniedbań na forum międzynarodowym, które już poskutkowały niekorzystnymi umowami. (…) Z dezaprobatą podchodzimy do pracy pana ministra, oburza nas zasłanianie się przepisami unijnymi - powiedział Sławomir Zawiślak z Konfederacji Korony Polskiej.

