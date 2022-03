WOŚP podsumował tegoroczną zbiórkę. Zebrano ponad 224 mln zł

Ostateczną kwotę zbiórki zakomunikowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w specjalnym wydarzeniu podsumowującym tegoroczny finał. Jak wynika z komunikatu, organizatorom udało się zebrać 224 376 706, 35 zł. To kolejny rekord pobity przez darczyńców. - Nie chodzi o rekordy, chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy - mówił Jerzy Owsiak podczas wydarzenia. W trakcie swojego wystąpienia Owsiak miał na sobie wymowną koszulkę z napisem: "Wojnie NIE. Lokalnej, domowej światowej, biznesowej, religijnej i politycznej".

30. Finał WOŚP

Hasłem tegorocznej zbiórki było "Przejrzyj na oczy", a pieniądze ze zbiórki trafią na wsparcie okulistyki dziecięcej. Na stronie WOŚP podkreślono, że "wzrok to najważniejszy zmysł człowieka". "Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" - wskazano.

Reklama

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

Finał WOŚP to zbiórka organizowana każdego roku przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Każdego roku organizatorzy wskazują inny cel zbiórki, dofinansowując w ten sposób polską opiekę medyczną.