"Nikt nie słuchał ostrzeżeń AGROunii, więc żywność jest dziś droga. Dramat na polskiej wsi jest dużo większy niż mówią o tym media i politycy. Potrzeba renesansowego podejścia do rolnictwa" - napisała AgroUnia na Facebooku.

W poniedziałek zorganizowano pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję prasową pod nazwą "PiS nie reprezentuje polskiej wsi". Wziął w niej udział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, który zapowiedział rozpoczęcie akcji protestacyjnych w całym kraju.

Działacze AgroUnii ustawili przed resortem worki ze zbożem, jabłka czy mleko. - Pod domy i biura polityków PiS będziemy wozić to, czego nie możemy sprzedać - zapowiedział Kołodziejczak.

Reklama

Lider AgroUnii zapowiedział również skierowanie do UOKiK pisma w sprawie działań ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

- Domagamy się powrotu cła na towary z Ukrainy. Jak my wozimy do nich towary to musimy płacić cło. To nie jest partnerskie podejście - powiedział lider AgroUnii. Dodał, że rolnicy narzekają na brak kontroli zboża wjeżdżającego do Polski z Ukrainy i jego niską jakość.

- Nie ma dziś ewidencji, jaki transport wjeżdża do Polski i gdzie jedzie - stwierdził Kołodziejczak.

W czasie konferencji lider AgroUnii wdał się w dyskusję z pracownicą TVP. - W czasie konferencji rozmawia sobie pani z przechodniem. Nie boję się tego powiedzieć: macie krew na rękach - powiedział do reporterki.

Wniosek o odwołanie ministra rolnictwa

Jednym z powodów protestów jest transport zboża i zniesienie cła na towary sprowadzane z Ukrainy. Jak mówią rządzący, plony mają jedynie przejeżdżać przez Polskę, ale według rolników napływ zboża zabija rodzime rolnictwo, bo trafia ono do skupów po zaniżonej cenie.

Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz zapowiedział, że w tym tygodniu złoży wniosek o odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.