Wołodymyr Zełenski w Polsce. Trwają rozmowy delegacji Polski i Ukrainy

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Moja wizyta w Polsce to gest wdzięczności; robicie wszystko co możliwe dla Ukrainy, wzmacniacie nas na polu walki. Dziękuję za wsparcie naszego członkostwa w UE - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmów delegacji Polski i Ukrainy w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej Andrzej Duda powitał oficjalnie ukraińskiego przywódcę oraz odznaczył go Orderem Orła Białego.

Zdjęcie Oficjalne powitanie prezydenta Ukrainy w Warszawie / Polsat News