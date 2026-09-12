W skrócie Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzonego przez Mateusza Morawieckiego.

Prezydium lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości domaga się usunięcia czterech radnych, którzy założyli nowy klub w radzie miasta, z listy członków partii.

Rozwój Plus organizuje Ogólnopolskie Forum Samorządowe, na które zaproszono kilkuset samorządowców z całej Polski.

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Założyciel Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki poinformował o dołączeniu do stowarzyszenia prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza na nagraniu opublikowanym na portalu społecznościowym X.

- Szliśmy z różnych stron politycznych, różnymi ścieżkami, ale połączyła nas miłość do naszych małych ojczyzn i miłość do naszej wielkiej ojczyzny - mówił były premier, ogłaszając decyzję samorządowca.

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Rozwój Plus. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz dołącza do stowarzyszenia

- Dla nas najważniejszy jest samorząd, dla nas ważne są inwestycje i, co najważniejsze, mieszkańcy i ich potrzeby - stwierdził z kolei Wójtowicz. Polityk od lat pełni różne funkcje w strukturach samorządowych miasta. Fotel prezydenta objął w 2018 roku. Początkowo był związany ze środowiskiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Prezydent Mysłowic to kolejny samorządowiec z woj. śląskiego, który dołączył do Rozwoju Plus. Wcześniej zrobił to prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

Informacje o zasileniu szeregów stowarzyszenia Morawieckiego płyną także z Lublina. Tam prezydium lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości domaga się usunięcia czwórki miejskich radnych z listy członków partii.

Marcin Jakóbczyk, Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska i Radosław Skrzetuski poinformowali w zeszłym tygodniu o utworzeniu nowego klubu w radzie miasta i dołączeniu do stowarzyszenia byłego premiera. Przekazali jednocześnie, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS i pozostają w opozycji w stosunku do prezydenta Krzysztofa Żuka.

Ogólnopolskie Forum Samorządowe. Mateusz Morawiecki szuka poparcia lokalnie

W Interii niedawno pisaliśmy o nowej strategii środowiska politycznego Mateusza Morawieckiego - pozyskiwania wsparcia wśród samorządowców. Temu ma służyć m.in. Ogólnopolskie Forum Samorządowe zaplanowane na 26 września w Tomaszowie Mazowieckim.

Na plakacie zapowiadającym wydarzenie obok nazwiska Mateusza Morawieckiego widnieje kilkanaście nazwisk prezydentów miast. - Myślę, że na nasze forum przyjedzie kilkuset, 500-600 samorządowców z całej Polski - przekonywał w rozmowie z Interią Waldemar Buda, europoseł Rozwoju Plus.

Jednym z powodów zainteresowania, o czym współpracownicy Morawieckiego mówią dość otwarcie, jest fakt, że dla wielu włodarzy miast obecnie trwająca kadencja jest ostatnią (weszły nowe przepisy o dwukadencyjności w samorządach) i kończy się w 2029 roku.

- To sprawia, że zaczynają myśleć o tym, co dalej i szukać możliwości wejścia do polityki krajowej. Rozwój Plus może stać się wehikułem, dającym im taką możliwość. To dla nas ogromna szansa, dlatego mocno stawiamy na samorządy - mówiła nam osoba z otoczenia byłego premiera.



