Andrusiewicz był pytany w środę w Polsat News o to, jak będzie dziś wyglądał transport osób poszkodowanych w Chorwacji i ile osób przyjedzie.

- Wszystko tak naprawdę zmienia się do ostatniej chwili. Jeszcze wczoraj było to 13 osób, które miały być przywiezione, dzisiaj niewykluczone, że będzie to jednak 12 osób - z uwagi na lekkie pogorszenie się stanu zdrowia jednego z pacjentów - powiedział.

Jedna z pacjentek ciężko ranna

- Bardzo ciężko ranna jest jedna z pacjentek, która będzie przewożona na operację, szereg operacji do Krakowa. Poza tym są to pacjenci (...) stabilni - mogą być przewożeni, oczywiście przewożeni w pozycji leżącej, dlatego samolot będzie zaopatrzony w specjalny sprzęt, który umożliwi właśnie taką podróż - w pozycji leżącej. Nie zabieramy pacjentów, którzy nie nadają się do przewożenia, którzy wymagają intensywnej opieki medycznej - podkreślił.

Reklama

Pytany, gdzie trafią pozostali pacjenci poinformował, że samolot leci na linii Warszawa-Zagrzeb, Zagrzeb-Warszaw. - Z Warszawy rusza potem do Poznania i Krakowa, więc lokalizacje, w których umieszczeni będą pacjenci to Warszawa, Poznań i Kraków - powiedział.

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji

O godzinie 10.20 przed bramą główną Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie odbędzie się briefing prasowy poświęcony transportowi do kraju osób poszkodowanych w tragicznym wypadku w Chorwacji. Udział w nim wezmą: dr Artur Zaczyński, szef Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz rzecznik prasowy Ministra Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

W szpitalach w Chorwacji jest 28 pacjentów. Cztery poszkodowane osoby wróciły w nocy z soboty na niedzielę do kraju samolotem wraz z rządową delegacją, z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim na czele.