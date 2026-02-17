W skrócie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wprowadził zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych.

Decyzja została podjęta po analizie ryzyka dotyczącej nowoczesnych systemów cyfrowych w pojazdach oraz możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystywania danych.

Nowe regulacje mają charakter prewencyjny i dotyczą wyłącznie obiektów wojskowych objętych ochroną.

Wojsko zaostrza zasady bezpieczeństwa na swoich terenach. Jak poinformowano w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, nowe regulacje mają związek z "rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach" oraz zagrożeniami wynikającymi z możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystywania danych.

Nowoczesne auta są wyposażone m.in. w systemy nawigacyjne, czujniki, kamery, moduły łączności bezprzewodowej oraz oprogramowanie umożliwiające zbieranie i przesyłanie danych.

"Wprowadzenie zakazu dotyczy pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej oraz innych pojazdów mechanicznych wyposażonych w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku" - przekazano.

Decyzja wojska po analizie ryzyka. "Zakaz wjazdu pojazdów"

Wojsko wskazuje, że tego typu rozwiązania - choć powszechnie wykorzystywane w ruchu cywilnym - mogą stwarzać zagrożenie w miejscach o znaczeniu strategicznym.

Chodzi w szczególności o "potencjalną możliwość niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania przez te systemy danych", w tym informacji dotyczących lokalizacji, infrastruktury czy sposobu funkcjonowania obiektów wojskowych.

W oświadczeniu podkreślono, że decyzja została poprzedzona szczegółową analizą ryzyka.

"W wyniku przeprowadzonej analizy (…) szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych" - przekazano.

Nowe regulacje dotyczą wyłącznie obiektów wojskowych objętych ochroną i nie mają charakteru powszechnego zakazu użytkowania takich pojazdów na terytorium kraju. Ich celem jest ograniczenie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury obronnej państwa.

Nowe procedury w wojsku. To odpowiedź na rozwój technologii

Wprowadzenie zakazu wpisuje się w szerszy trend wzmacniania procedur bezpieczeństwa w instytucjach odpowiedzialnych za obronność, zwłaszcza w kontekście postępującej cyfryzacji i rosnącej liczby systemów zdolnych do gromadzenia danych w sposób automatyczny i trudny do kontrolowania.

"Wprowadzone środki mają charakter prewencyjny i są zgodne z praktykami stosowanymi przez państwa NATO oraz innych sojuszników w celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony infrastruktury obronnej" - zapewnia wojsko.

Sztab Generalny Wojska Polskiego tłumaczy, że "celem tego działania jest wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych mechanizmów weryfikacji bezpieczeństwa pojazdów oferowanych na rynku polskim, z uwzględnieniem wymogów ochrony infrastruktury wrażliwej".

Podobny zakaz został wprowadzony także przez Służbę Ochrony Państwa. - Policja na razie analizuje, czy zakaz wjazdu chińskich aut powinien zostać wprowadzony. A jeśli tak, to w jakim zakresie - przekazało PAP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

