Wojsko sprawdziło podejrzany obiekt. Okazał się być dużym stadem ptaków

Justyna Kaczmarczyk
Dagmara Pakuła

Justyna Kaczmarczyk, Dagmara Pakuła

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Radary wykryły niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, na miejsce wysłano wojskowy śmigłowiec. Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, a obiekt wykryty przez systemy okazał się być dużym stadem ptaków.

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Wojskowy śmigłowiec Mi-24 w zielonym malowaniu na tle nieba z białymi chmurami, zdjęcie ilustracyjne.
Ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że w rejon zdarzenia wysłano śmigłowiec Mi-24, fot. ilustracyjnaBeata Zawrzel East News

"Czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej zostały zakończone" - przekazało wojsko.

Jak podało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ustalono, że "zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej".

Ich przyczyną - wskazuje DORSZ - było "duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej".

Kilkadziesiąt minut wcześniej przekazano, że podejrzane ruchy na niebie weryfikuje wojskowy śmigłowiec. W komunikacie podkreślono też, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy.

Po krótkim czasie przekazano aktualizację, zaznaczając że "nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej".

Rzecznik DORSZ: Sprawdzamy, co wykryły radary

Jak wcześniej relacjonował na antenie Polsat News rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski, w rejon możliwego zdarzenia został skierowany dyżurny śmigłowiec Mi-24.

Śmigłowiec miał potwierdzić, co wykryły wojskowe radary. Rzecznik już wówczas wskazywał, że możliwe jest, iż wykryty obiekt to stado ptaków lub anomalia meteorologiczna.

Rozmówca Polsat News wyjaśnił, że w części polskiej przestrzeni powietrznej - na wschód od Lublina do granicy państwa - został ograniczony ruch lotniczy, tak by wojsko mogło spokojnie pracować. Jednocześnie podniesiono gotowość myśliwców Sił Powietrznych i skrócono czas ich poderwania, jeśli okażą się potrzebne.


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