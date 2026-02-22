Wojsko reaguje na ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

"Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało w niedzielę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania mają związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, przeprowadzającego ataki na terytorium Ukrainy. Co więcej, dwa lotniska w Polsce czasowo zawiesiły operacje lotnicze.

  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operacjach polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Działania lotnicze mają związek z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, przeprowadzającego ataki na Ukrainę.
  • Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze ze względu na operacje wojskowe.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat chwilę po godz. 4 nad ranem w niedzielę.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazano.

Polska poderwała myśliwce. Odpowiedź na rosyjskie ataki w Ukrainie

Wojsko nadmieniło, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - dodano.

    Jednocześnie dowództwo podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny, a celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, "w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

    Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły działanie

    "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniło wojsko w komunikacie.

    Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, iż w "związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze".

