W skrócie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operacjach polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Działania lotnicze mają związek z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, przeprowadzającego ataki na Ukrainę.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze ze względu na operacje wojskowe.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat chwilę po godz. 4 nad ranem w niedzielę.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazano.

Polska poderwała myśliwce. Odpowiedź na rosyjskie ataki w Ukrainie

Wojsko nadmieniło, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - dodano.

Jednocześnie dowództwo podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny, a celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, "w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły działanie

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniło wojsko w komunikacie.

Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, iż w "związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze".

