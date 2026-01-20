Wojsko poderwało samoloty. Dwa polskie lotniska zamknięte

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły działalność po tymczasowym zamknięciu - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Powodem wstrzymania lotów była mobilizacja polskiego lotnictwa, które prewencyjnie zareagowało na nocny atak Rosji na Ukrainę.

Duży samolot pasażerski przygotowany do startu lub kołowania po pasie lotniska, przed nim jedzie żółty samochód typu follow me wyznaczający trasę. W tle widoczne drzewa pokryte śniegiem i pochmurne niebo.
Dwa lotniska w Polsce tymczasowo nieczynneMAREK JABLONSKIEast News

  • Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały czasowo zamknięte z powodu działań polskiego lotnictwa wojskowego.
  • Po ataku Rosji na Ukrainę polskie siły powietrzne zostały postawione w stan gotowości, jednak nie odnotowano zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Nocny atak Rosji na Kijów spowodował śmierć jednej osoby i odcięcie ponad 5,5 tysiąca budynków od ogrzewania.
"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze" - przekazała PANSA na platformie X o godz. 6.49.

Jak informuje agencja Reutera, przygotowano miejsce dla wojskowych myśliwców. Według przekazywanych informacji poderwanie polskiego lotnictwa było rutynowe.

Po godz. 7.40 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze.

Polskie wojsko w gotowości po ataku Rosji na Ukrainę

- Wszystko to w związku z działalnością lotnictwa rosyjskiego, jaką obserwowaliśmy nad Ukrainą - tłumaczyła w rozmowie z TVN24 major Ewa Złotnicka, zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zborjnych

Major zaznaczyła, że nie było zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej.

- Polskie Siły Powietrzne dmuchają na zimne. (...) Trzeba dmuchać na zimne i za każdym razem, kiedy Rosja podrywa bombowce strategiczne albo myśliwce, które mogą przenosić rakiety hipersoniczne, Polska po prostu aktywuje swoje systemy, żeby być w pełnej gotowości - dodał na antenie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

    Nocny atak na Kijów. Jedna osoba nie żyje

    Ukraińska agencja Unian podała, że w wyniku nocnego ataku Rosji na stolicę Ukrainy ponad 5,5 tysiąca budynków kilkukondygnacyjnych zostało odciętych od ogrzewania.

    Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczko 80 proc. tych budynków to mieszkania, które 9 stycznia utraciły dostęp do ciepłowni.

    Władze Kijowa podały, że w wyniku ataku w regionie zginęła jedna osoba. "W wyniku masowego ataku w dzielnicy 50-letni mężczyzna został śmiertelnie raniony. Lekarze walczyli o jego życie, ale niestety nie mogli go uratować" - napisał gubernator Mykola Kalashnyk na Telegramie.

    Dodał, że w wyniku ataku uszkodzone zostały także budynki dwóch stacji benzynowych.

