Powódź w Polsce. "Policja i prokuratura bezwzględne wobec szabrowników"

Powódź 2024. Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje

- Apeluję do wszystkich mieszkańców, by słuchali poleceń i stosowali się do nich. Jeśli wójt czy burmistrz nakazuje ewakuację, to nie jest to na wyrost, lecz jest to jak najbardziej realne zagrożenie - podkreślił w rozmowie z Interią.